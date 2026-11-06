தமிழக பெண்கள் அணி கலக்கல்: சதம் விளாசினார் கமலினி

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ADDED : நவ 06, 2026 09:32 PM
லக்னோ: பெண்களுக்கான ‘டி–20’ தொடரில் தமிழக அணி, 67 ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத்தை வீழ்த்தியது.
இந்திய கிரிக்கெட் போர்டு சார்பில் ‘சீனியர்’ பெண்கள் அணிகளுக்கான உள்ளூர் ‘டி–20’ தொடர் நடக்கிறது. மொத்தம் 31 அணிகள், 4 பிரிவுகளாக பங்கேற்கின்றன. லக்னோவில் நடந்த ‘சி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் தமிழகம், குஜராத் அணிகள் மோதின. ‘டாஸ்’ வென்ற குஜராத் அணி, பீல்டிங் தேர்வு செய்தார்.
முதலில் களமிறங்கிய தமிழக அணிக்கு கமலினி, ஹேமலதா ஜோடி நல்ல துவக்கம் தந்தது. 10.5 ஓவரில் 92 ரன் எடுத்த போது, ஹேமலதா (20) அவுட்டானார். கமலினி சதம் விளாசினார். இவர், 59 பந்தில் 101 ரன் (6X6, 10X4) எடுத்து அவுட்டானார். ரோஷினி 23 ரன் எடுத்தார். தமிழக அணி 20 ஓவரில் 173/7 ரன் எடுத்தது.
குஜராத் அணிக்கு கேப்டன் சிம்ரன் (27), ஆர்ஷிகா (1) ஜோடி மோசமான துவக்கம் தந்தது. தமிழக வீராங்கனைகள் துல்லிய பந்துவீச்சு காரணமாக, ரன் எடுக்க திணறினர். சியா (9) கைவிட, சார்லி சோலங்கி 24 ரன் எடுத்தார். தியா (18), ஜியா (14) போராடிய போதும், குஜராத் அணி 20 ஓவரில் 106/6 ரன் மட்டும் எடுத்து தோல்வியடைந்தது. தமிழகத்தின் கீர்த்தனா 2 விக்கெட் சாய்த்தார்.
இருப்பினும் புள்ளிப்பட்டியலில் தமிழகம் (20) 3வது இடத்தில் உள்ளது. ரயில்வேஸ் (24), விதர்பா (24) ‘டாப்–2’ ஆக உள்ளன.