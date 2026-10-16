சிந்தித்து பார்த்து ‘பேட்டிங்கை’ மாத்து... இந்திய அணிக்கு கவாஸ்கர் ‘குட்டு’
சிந்தித்து பார்த்து ‘பேட்டிங்கை’ மாத்து... இந்திய அணிக்கு கவாஸ்கர் ‘குட்டு’
UPDATED : அக் 16, 2026 07:53 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:03 AM
ஐதராபாத்: ‘‘இந்திய பேட்டர்கள் பொறுப்பாக செயல்படாவிட்டால், வெற்றி பெற இயலாது,’’என கவாஸ்கர் தெரிவித்தார்.
இந்தியா வந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 ‘டி–20’ போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் நான்கு போட்டி முடிவில், தொடர் 2–2 என சமநிலையில் உள்ளது. வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும், ஐந்தாவது சவால் (அக். 17), பெங்களூருவில் நடக்க உள்ளது.
ஐதராபாத், ராஜிவ் மைதானத்தில் நேற்று முன்தினம் நடந்த நான்காவது போட்டியில், இந்திய அணியின் ‘பேட்டிங்’ எடுபடவில்லை. வெஸ்ட் இண்டீஸ் நிர்ணயித்த 248 ரன் இலக்கை விரட்டிய நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் (23 பந்தில் 56 ரன்) நல்ல துவக்கம் தந்தார்.
அடுத்து வந்தவர்கள் ஏமாற்ற, 223 ரன் மட்டும் எடுத்து தோற்றது. அடுத்த போட்டியில் நமது பேட்டர்கள் சிந்தித்து ‘பேட்’ செய்து, தவறை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
இது பற்றி இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் கவாஸ்கர் கூறுகையில்,‘‘இலக்கை ‘சேஸ்’ செய்யும் போது, இந்திய அணியின் செயல்பாட்டில் முன்னேற்றம் தேவை. பேட்டர்கள் கூடுதல் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். பேட்டர்கள் பொறுப்பேற்க தவறினால், வெற்றி பெற இயலாது. ஐதராபாத்தில் பனியின் தாக்கம் இருந்த சூழலில், தொடர்ந்து இரு முறை ‘டி–20’ உலக கோப்பை வென்ற இந்திய அணியினர் பேட்டிங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். இதை செய்ய தவறினர்.
சஞ்சு சாம்சன் கொடுத்த வலுவான துவக்கத்தை, மற்ற பேட்டர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. அபிஷேக் சர்மாவின் ஆட்டம், அவரது தரத்திற்கு ஏற்ப அமையவில்லை. கீமோ பால் வலையில் இஷான் கிஷான் சிக்கினார்.
முதல் போட்டியில் சதம் அடித்த கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், அதற்கு பின் சோபிக்கவில்லை.
நமது பவுலிங்கும் மோசமாகவே இருந்தது. இருப்பினும் போதிய அனுபவம் இல்லை. மயங்க் யாதவ், நமன் திர், பிரின்ஸ் யாதவ் போன்றோர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு புதியவர்கள்.
தங்களது பந்துகளை எதிரணி வீரர்கள் பவுண்டரிக்கு விரட்டுவதை பார்த்து தான் பாடம் படிப்பர்,’’என்றார்.