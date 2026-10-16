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சிந்தித்து பார்த்து ‘பேட்டிங்கை’ மாத்து... இந்திய அணிக்கு கவாஸ்கர் ‘குட்டு’

சிந்தித்து பார்த்து ‘பேட்டிங்கை’ மாத்து... இந்திய அணிக்கு கவாஸ்கர் ‘குட்டு’

UPDATED : அக் 16, 2026 07:53 AM

ADDED : அக் 16, 2026 12:03 AM

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UPDATED : அக் 16, 2026 07:53 AM ADDED : அக் 16, 2026 12:03 AM

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ஐதராபாத்: ‘‘இந்திய பேட்டர்கள் பொறுப்பாக செயல்படாவிட்டால், வெற்றி பெற இயலாது,’’என கவாஸ்கர் தெரிவித்தார்.

இந்தியா வந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 ‘டி–20’ போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் நான்கு போட்டி முடிவில், தொடர் 2–2 என சமநிலையில் உள்ளது. வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும், ஐந்தாவது சவால் (அக். 17), பெங்களூருவில் நடக்க உள்ளது.

ஐதராபாத், ராஜிவ் மைதானத்தில் நேற்று முன்தினம் நடந்த நான்காவது போட்டியில், இந்திய அணியின் ‘பேட்டிங்’ எடுபடவில்லை. வெஸ்ட் இண்டீஸ் நிர்ணயித்த 248 ரன் இலக்கை விரட்டிய நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் (23 பந்தில் 56 ரன்) நல்ல துவக்கம் தந்தார்.

அடுத்து வந்தவர்கள் ஏமாற்ற, 223 ரன் மட்டும் எடுத்து தோற்றது. அடுத்த போட்டியில் நமது பேட்டர்கள் சிந்தித்து ‘பேட்’ செய்து, தவறை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

இது பற்றி இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் கவாஸ்கர் கூறுகையில்,‘‘இலக்கை ‘சேஸ்’ செய்யும் போது, இந்திய அணியின் செயல்பாட்டில் முன்னேற்றம் தேவை. பேட்டர்கள் கூடுதல் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். பேட்டர்கள் பொறுப்பேற்க தவறினால், வெற்றி பெற இயலாது. ஐதராபாத்தில் பனியின் தாக்கம் இருந்த சூழலில், தொடர்ந்து இரு முறை ‘டி–20’ உலக கோப்பை வென்ற இந்திய அணியினர் பேட்டிங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். இதை செய்ய தவறினர்.

சஞ்சு சாம்சன் கொடுத்த வலுவான துவக்கத்தை, மற்ற பேட்டர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. அபிஷேக் சர்மாவின் ஆட்டம், அவரது தரத்திற்கு ஏற்ப அமையவில்லை. கீமோ பால் வலையில் இஷான் கிஷான் சிக்கினார்.

முதல் போட்டியில் சதம் அடித்த கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், அதற்கு பின் சோபிக்கவில்லை.

நமது பவுலிங்கும் மோசமாகவே இருந்தது. இருப்பினும் போதிய அனுபவம் இல்லை. மயங்க் யாதவ், நமன் திர், பிரின்ஸ் யாதவ் போன்றோர் சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்கு புதியவர்கள்.

தங்களது பந்துகளை எதிரணி வீரர்கள் பவுண்டரிக்கு விரட்டுவதை பார்த்து தான் பாடம் படிப்பர்,’’என்றார்.

வீரரை குறி வைக்காதீர்


ஐதராபாத் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ‘வேகப்புயல்’ ஷாமர் ஜோசப், கடைசி ஓவரை வீசினார். முதல் பந்தில் அர்ஷ்தீப் சிங் பவுண்டரி அடிக்க, ஆத்திரமடைந்தார். அடுத்த பந்துகளை ஆவேசமாக வீசினார். 3வது பந்து அர்ஷ்தீப் சிங்கின் இடது தோள்பட்டை மேல் பகுதியில் பலமாக தாக்க, வலியால் துடித்தார். 4வது பந்தையும் உடலை தாக்கும்படி ‘பவுன்சராக’ வீசினார். இதனால் அர்ஷ்தீப் ‘ரிட்டையர்ட் ஹர்ட்’ முறையில் வெளியேறினார்.
இது பற்றி கவாஸ்கர் கூறுகையில்,‘‘எதிரே ‘ஸ்டம்ப்ஸ்’ இருக்கும் போது ‘பேட்டர்’ மீது ஏன் தாக்குதல் நடத்துகிறீர்கள். அர்ஷ்தீப் இடது பக்கம் விலகி நின்று ஆடினார். அப்போது ‘ஸ்டம்ப்சை’ இலக்காக வைத்து பந்துவீசுவது எளிதானது. மாறாக அர்ஷ்தீப் சிங்கை குறி வைத்து பந்துவீசினார் ஷாமர். காயத்தின் தன்மை அதிகரித்து விடக்கூடாது என கருதி அர்ஷ்தீப் வெளியேறினார்,’’என்றார்.



அஷ்வின் அதிருப்தி


இந்திய அணியின் முன்னாள் ‘ஸ்பின்னர்’ அஷ்வின் கூறுகையில்,‘‘டி–20 போட்டியில் குல்தீப் யாதவிற்கு வாய்ப்பு அளிக்காது வியப்பாக இருந்தது. இவரது ‘கூக்ளி’யில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டர்கள் நிச்சயம் தடுமாறுவர். இவர் இடம் பெற்றிருந்தால், எதிரணி 15–20 ரன் குறைவாக எடுத்திருக்கும்,’’என்றார்.



யாராச்சும் அவர நிறுத்த சொல்லுங்களேன்...


வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் ‘செம’ பார்மில் உள்ளார். இந்த ஆண்டு 16 ‘டி–20’ போட்டிகளில் 601 ரன் (சராசரி 50.18) எடுத்துள்ளார்.
தற்போதைய தொடரில், இந்தியாவுக்கு எதிராக 3 ஒருநாள் போட்டியில் 278 ரன், நான்கு ‘டி–20’ போட்டியில் 261 ரன் என மொத்தம் 539 ரன் குவித்துள்ளார். இந்த 7 போட்டியில் 4 சதம், ஒரு அரைசதம் அடித்துள்ளார். ஐதராபாத்தில் சதம் விளாசிய இவர், இத்தொடரில் 3வது முறையாக ஆட்டநாயகன் விருது வென்றார். இவரது ரன் வேட்டையை தடுத்து நிறுத்த முடியாமல் நமது பவுலர்கள் தவிக்கின்றனர்.
ஹோப் ‘ஜாலி’யாக கூறுகையில்,‘‘ஆட்ட நாயகன் விருதுக்கான கோப்பைகளின் எடை அதிகமாகிக் கொண்டே போகிறது. தாயகம் திரும்பும் போது, வி மான நிலையத்தில் ‘லக்கேஜ்’ எடை அதிகமாக இருப்பதாக பிரச்னை எழலாம். அணியின் நலனுக்காக எனது சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்க முயற்சிக்கிறேன்,’’என்றார்.



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