‘டி–20’ அரங்கில் இளம் கேப்டனாக வரலாறு படைத்த வைபவ்
‘டி–20’ அரங்கில் இளம் கேப்டனாக வரலாறு படைத்த வைபவ்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 11:00 PM
இந்துார்: ‘டி–20’ கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இளம் வயதில் கேப்டனான வீரர் என வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை படைத்தார்.
இந்தியாவில், சையது முஷ்தாக் அலி டிராபி ‘டி–20’ தொடரின் 19 வது சீசன் நேற்று துவங்கியது. இந்துாரில் நடக்கும் லீக் போட்டியில்
பீஹார், சவுராஷ்டிரா அணிகள் மோதின. இதில் பீஹார் அணிக்கு இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தலைமை ஏற்றார். இதையடுத்து ‘டி–20’ அரங்கில் இளம் கேப்டன் என வைபவ் (15 வயது, 232 நாள்) வரலாறு படைத்தார். முன்னதாக 2025ல் குரோஷியாவின் ஜாச் உகுசிச், 17 வயது, 311 நாளில், சைப்ரசிற்கு எதிராக கேப்டனாக களமிறங்கினார்.
தனது முதல் போட்டியில் ‘டாஸ்’ வென்ற வைபவ், பேட்டிங் தேர்வு செய்தார். 12 பந்தில் 18 ரன் எடுத்து அவுட்டானார். அஷ்ரப் (24), பிரித்வி ராஜ் (39) சற்று உதவ,
பீஹார் அணி 20 ஓவரில் 137/9 ரன் மட்டும் எடுத்தது. அடுத்து களமிறங்கிய சவுராஷ்டிரா அணிக்கு ஹர்விக் (18), ஹர்வன்ஷ் (33), ருசித் (21), சித்தாந்த் (21) கைகொடுக்க, 16.3 ஓவரில் 138/5 ரன் எடுத்து, 5 விக்கெட்டில் வெற்றி பெற்றது.
தமிழகம் ‘திரில்’: இந்துாரில் நடந்த மற்றொரு போட்டியில் தமிழகம், ரயில்வேஸ் அணிகள் மோதின. தமிழக அணிக்கு சாத்விக் (38), சச்சின் (33), ஷாருக்கான் (46), ராஜ்குமார் (31) சிறப்பாக செயல்ப, 20 ஓவரில் 172/7 ரன் எடுத்தது.
ரயில்வேஸ் அணிக்கு ரவி சிங் (24), தவுபிக் (57) உதவ, 17 ஓவரில் 154/7 ரன் எடுத்தது. கடைசி 18 பந்தில் 19 ரன் மட்டும் தேவைப்பட்டன.
சிறப்பாக செயல்பட்ட தமிழக பவுலர்கள் ஜுபைர் (46), குணாலை (5) அவுட்டாக்க, ரயில்வேஸ் அணி 20 ஓவரில் 166/9 ரன் மட்டும் எடுத்தது. தமிழக அணி 6 ரன்னில் ‘திரில்’ வெற்றி பெற்றது.
* மொகாலியில் நடந்த போட்டியில் புதுச்சேரி அணி (204/9), 15 ரன் வித்தியாசத்தில் மகாராஷ்டிராவை (189/5) வென்றது.