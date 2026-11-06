வைபவ் புதிய கேப்டன்: பீஹார் சீனியர் அணிக்கு

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ADDED : நவ 06, 2026 09:32 PM
பாட்னா: சையது முஷ்தாக் அலி டிராபிக்கான பீஹார் அணியின் புதிய கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் போர்டு (பி.சி.சி.ஐ.,) சார்பில், வரும் நவ. 14 முதல் டிச. 6 வரை சையது முஷ்தாக் அலி டிராபி (‘டி–20’) 19வது சீசன் நடக்கவுள்ளது. மொத்தம் 38 அணிகள், 5 பிரிவுகளாக லீக் சுற்றில் விளையாடுகின்றன. இதில் ‘பி’ பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள 17 பேர் கொண்ட பீஹார் அணி அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த அணிக்கு கேப்டனாக, 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி முதல் முறையாக நியமிக்கப்பட்டார். இவர், சமீபத்தில் முடிந்த துலீப் டிராபியில் இஷான் கிஷான் தலைமையிலான கிழக்கு மண்டல அணிக்கு துணை கேப்டனாக செயல்பட்டிருந்தார். இந்துாரில் நடக்கவுள்ள சவுராஷ்டிரா (நவ. 14), ரயில்வே (நவ. 16) அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளில் மட்டும் வைபவ் விளையாடுவார். அதன்பின் வளர்ந்து வரும் வீரர்களுக்கான ‘ரைசிங் ஸ்டார்’ ஆசிய கோப்பை தொடரில் (நவ. 19–29, தோஹா) இந்தியா ‘ஏ’ அணிக்காக விளையாட சென்றுவிடுவார்.
தனது 12வது வயதில் (2024) பீஹார் அணிக்காக முதல்தர போட்டியில் அறிமுகமான வைபவ், 2025ல் கிரிக்கெட் லீக் தொடருக்கான ராஜஸ்தான் அணியில் இணைந்தார். கடந்த சீசனில் (2026) 16 போட்டியில், 776 ரன் குவித்த வைபவ், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான உலக கோப்பை (19 வயது, 2026) பைனலில் 80 பந்தில் 175 ரன் விளாசினார். கடந்த ஜூலையில் மான்செஸ்டரில் நடந்த இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ‘டி–20’ போட்டியில் பங்கேற்று, சர்வதேச அரங்கில் காலடி வைத்தார். இதுவரை 10 சர்வதேச ‘டி–20’ போட்டியில் (295 ரன்) விளையாடி உள்ளார்.