என்னா ‘அடி’... அபிஷேக் ‘சரவெடி’: 38 பந்தில் 113 ரன் விளாசல்
என்னா ‘அடி’... அபிஷேக் ‘சரவெடி’: 38 பந்தில் 113 ரன் விளாசல்
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 10:07 PM
வெலிங்டன்: மூன்றாவது ‘டி–20’ போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா 38 பந்தில் 113 ரன் விளாச, இந்திய அணி 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சுலபமாக வென்றது. தொடரை 3–0 என கைப்பற்றியது.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ‘டி–20’ தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் இரு சவாலில் இந்தியா வென்றது. மூன்றாவது போட்டி நேற்று (அக். 27) வெலிங்டன், எச்.என்.ஆர்.ஒய்., மைதானத்தில் நடந்தது. ‘டாஸ்’ வென்ற இந்திய கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், ‘பவுலிங்’ தேர்வு செய்தார்.
மிட்சல் அரைசதம்
நியூசிலாந்து அணி துவக்கத்தில் திணறியது. அர்ஷ்தீப் ‘வேகத்தில்’ டிம் செய்பர்ட் (2) வெளியேறினார். ஆடுத்து ஆலன், டேரில் மிட்சல் அசத்தினர். ஆலன், 40 ரன் எடுத்தார். அக்சர் படேல் ‘சுழலில்’ கிளன் பிலிப்ஸ் (17) சிக்கினார். நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவரில் 198/3 ரன் குவித்தது. மிட்சல் (89 ரன், 52 பந்து, 5X4, 5X6), பெவன் ஜேக்கப்ஸ் (39) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
அதிரடி துவக்கம்
சவாலான இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா, 15 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி ‘சரவெடி’ துவக்கம் தந்தனர். இருவரும் சேர்ந்து நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை சிதறடித்தனர். ஜேக்கப் டபி வீசிய முதல் பந்தையே பவுண்டரிக்கு அனுப்பினார் வைபவ். தொடர்ந்து பைவப், அபிஷேக் தலா ஒரு சிக்சர் அடிக்க, முதல் ஓவரில் மொத்தம் 26 ரன் கிடைத்தன. மில்னே வீசிய அடுத்த ஓவரில் அபிஷேக் வரிசையாக 6, 6, 4 என விளாசினார். பிரேஸ்வெல் ஓவரில் (3வது) அபிஷேக்(4, 6, 4), சூர்யவன்ஷி (1X6) வெளுத்து வாங்க, 21 ரன் எடுக்கப்பட்டன. ஜேமிசன் ஓவரை (4வது) பதம் பார்த்த அபிஷேக்(4, 6, 4), 15 பந்தில் அரைசதம் எட்டினார். மறுபக்கம் டபி ஓவரில் சூர்யவன்ஷி (4, 4, 4, 6) விளாச, 18 ரன் கிடைத்தன. ‘பவர் பிளே’ (முதல் 6 ஓவர்) முடிவில் இந்தியா 118/0 ரன் குவித்தது. பிஷர் பந்தில் வைபவ், 45 ரன்னுக்கு (19 பந்து, 4X4, 4X6) அவுட்டானார்.
35 வயதில் சதம்
தனது அதிரடியை தொடர்ந்து அபிஷேக், பிஷர் ஓவரில் 2 சிக்சர் அடித்தார். ஜேமிசன் பந்தை பவுண்டரிக்கு அனுப்பிய அபிஷேக், 35 பந்தில், சர்வதேச ‘டி–20’ அரங்கில் 4வது சதம் எட்டினார். அபிஷேக் 113 ரன்னுக்கு (38 பந்து, 9X4, 11X6) ஜேமிசன் பந்தில் வெளியேறினார். கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் (5) நிலைக்கவில்லை. சஞ்சு சாம்சன், 18 ரன் எடுத்தார். ஜேமிசன் பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய நமன் திர், விரைவான வெற்றியை உறுதி செய்தார். இந்திய அணி 13.2 ஓவரில் 199/4 ரன் எடுத்து, ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றியை பதிவு செய்தது. நமன் திர் (4), திலக் வர்மா (1) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
நான்காவது போட்டி அக். 30ல் ஆக்லாந்தில் நடக்க உள்ளது.