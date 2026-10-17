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‘புவி’ வரும் வேளை ... புயல் வருமோ: பெங்களூருவில் இன்று ‘பைனல்’

‘புவி’ வரும் வேளை ... புயல் வருமோ: பெங்களூருவில் இன்று ‘பைனல்’

ADDED : அக் 17, 2026 02:19 AM

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ADDED : அக் 17, 2026 02:19 AM

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பெங்களூரு: ஐந்தாவது ‘டி–20’ போட்டியில் இந்தியா வென்றால், தொடரை கைப்பற்றலாம். ‘வேகப்புயல்’ புவனேஷ்வர் குமார் (செல்லமாக புவி) வரவு நமக்கு வரப்பிரசாதம். ரன் மழையுடன், புயல் மழைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால், சிக்கல் காத்திருக்கிறது.

இந்தியா வந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 ‘டி–20’ போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது. தொடர் 2–2 என சமநிலையில் உள்ளது. வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் ‘பைனல்’ போன்ற ஐந்தாவது சவால், இன்று (அக். 17), பெங்களூரு, சின்னசாமி மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது.

‘நடுவில்’ தடுமாற்றம்



இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் (4 போட்டி 152 ரன்), அபிஷேக் சர்மா (139) தனிப்பட்ட முறையில் அசத்திய போதும், வலுவான ‘பார்ட்னர்ஷிப்’ அமைக்க தவறுகின்றனர். முதல் நான்கு போட்டியில் துவக்க ஜோடியாக 29, 42, 7, 60 ரன் தான் சேர்த்தனர். நான்காவது போட்டியில் எடுத்த 60 ரன்னில், சாம்சன் மட்டும் 56 ரன் விளாசினார். அந்த சமயத்தில் அபிஷேக் பங்களிப்பு 2 ரன் தான். ‘மிடில் ஆர்டரில்’ இஷான் கிஷான் (37, 43, 37, 6), கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், நமன் திர் (4, 10, 0) தடுமாறுகின்றனர். முதல் போட்டியில் 102 ரன் விளாசிய ஷ்ரேயஸ், அடுத்து 40, 1, 16 ரன்னுக்கு வெளியேறினார். அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து ‘டி–20’ தொடரை இழந்த இவர், ஜிம்பாப்வே, ஆப்கனுக்கு எதிரான தொடரை வென்று ஆறுதல் தேடினார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரை வெல்ல தவறினால், இவரது தலைமைப்பண்பு குறித்து கேள்வி எழும்.

கடைசி கட்டத்தில் திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அதிரடியாக ஆடுவதில்லை. நான்காவது போட்டியில் இமாலய இலக்கை (248 ரன்) விரட்டிய நிலையில், இருவரும் 3 ‘வைடு’ உட்பட 18 பந்துகளில் (12.1–14.4) ஒரு பவுண்டரி கூட அடிக்கவில்லை. இது, பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த தவறுகளை உணர்ந்து பேட் செய்தால், இன்று வெற்றி பெற்று, தொடரை 3–2 என கைப்பற்றலாம்.

வருகிறார் புவனேஷ்வர்



நான்காவது போட்டியில் இடது தோள்பட்டை பகுதியில் காயம் அடைந்த அர்ஷ்தீப் சிங் பங்கேற்பது சந்தேகம். இவர் குணமடைய மூன்று வாரம் தேவைப்படலாம். இவருக்கு பதிலாக புவனேஷ்வர் குமார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ‘ஸ்பின்னர்’ குல்தீப் யாதவ் இடம் பெறலாம். அக்சர் படேல், மயங்க் யாதவ், நமன் திர், நிதிஷ் குமார், அக்சர் படேல் துல்லியமாக பந்துவீசுவது அவசியம்.

‘சூப்பர்’ கேப்டன் ஹோப்



வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷாய் ஹோப் (4 போட்டி 2 சதம் உட்பட 261 ரன்), ஷெர்பேன் ரூதர்போர்டு (221 ரன்), ரொமாரியோ ஷெப்பர்டு நம்பிக்கை தருகின்றனர். கடந்த போட்டியில் 5 விக்கெட் சாய்த்த ‘வேகப்புயல்’ கீமோ பால், ‘சுழலில்’ ராஸ்டன் சேஸ், குடகேஷ் கைகொடுக்கலாம்.

யார் ஆதிக்கம்


இரு அணிகளும் 35 ‘டி–20’ போட்டிகளில் மோதின. இந்தியா 22, வெஸ்ட் இண்டீஸ் 12ல் வென்றன. ஒரு போட்டிக்கு முடிவு இல்லை.
* பெங்களூரு, சின்னசாமி மைதான பவுண்டரி அளவு குறைவு என்பதால், எளிதில் ரன் குவிக்கலாம். துவக்கத்தில் ‘வேகங்கள்’ சாதிக்கலாம்.
* பெங்களூருவில் இன்று இரவு 7 மணி அளவில் 64 சதவீதம் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் போட்டி பாதிக்கப்படலாம். பனிப்பொழிவும் தொல்லை தரலாம்.



அனுபவம் பலம்


நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளார் உ.பி.,யை சேர்ந்த புவனேஷ்வர் குமார், 36. கடைசியாக நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ‘டி–20’ போட்டியில் (நேப்பியர், 2022) பங்கேற்றார். பெங்களூரு, சின்னசாமி மைதானத்தில் ‘டி–20’ போட்டியில் (எதிர், பாக்., 2012) அறிமுகானார். இதில் 4–0–9–3 என அசத்தினார். பிரிமியர் கிரிக்கெட் லீக் தொடரில் 2025 (14 போட்டி, 17 விக்.,), 2026ல் (16 போட்டி, 28 விக்.,), பெங்களூரு அணி சார்பில் 30 போட்டிகளில் 45 விக்கெட் சாய்த்தார். புதிய பந்தில் மிரட்டும் இவர், சின்னசாமி மைதானத்தின் அதிக போட்டியில் விளையாடியுள்ளார். இவரது அனுபவம், வெஸ்ட் இண்டீசின் ரன் வேட்டையை தடுக்க உதவும்.



வருமானம் இல்லை


வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் போர்டின் தலைமை செயல் அதிகாரி கிறிஸ் டேரிங் கூறுகையில்,‘‘தற்போதைய தொடர் (3 ஒருநாள் போட்டி, 5 ‘டி–20’) மூலம் இந்தியாவுக்கு ரூ. 193–285 கோடி வருமானம் கிடைக்கும். எங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காது. இதற்கு 1997ல் ஐ.சி.சி., கொண்டு வந்த விதிமுறை காரணம். இதன்படி இரு தரப்பு தொடரை நடத்தும் நாடு, 100 சதவீத வருமானத்தையும் வைத்துக் கொள்ளலாம். இது, வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டில் நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியது. முன்பு ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு சென்று விளையாடும் போது, எங்களுக்கும் கட்டண தொகை கிடைக்கும். புதிய விதிறைப்படி 140 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட இந்தியாவுக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். செயின்ட்கிட்ஸ், ஆன்டிகுவாவில் சுமார் 1 லட்சம்–30,000 மக்கள் தொகை மட்டுமே உள்ளது. இங்கு போட்டியை நடத்துவதால் குறைந்த வருமானம் மட்டுமே வெஸ்ட் இண்டீசிற்கு கிடைக்கிறது,’’என்றார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் போர்டு தலைவர் டேவ் கேமரான் கூறுகையில்,‘‘இந்தியாவில் கிரிக்கெட் வர்த்தகம் வலுவானது. நல்ல லாபம் கிடைக்கிறது. ஐ.சி.சி., ஒட்டுமொத்த வருமானத்தில் இந்தியாவுக்கு 38 சதவீத பங்கு கிடைக்கிறது. எங்களுக்கு 5 சதவீதம் தான் வழங்கப்படுகிறது,’’என்றார்.



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