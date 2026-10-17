‘புவி’ வரும் வேளை ... புயல் வருமோ: பெங்களூருவில் இன்று ‘பைனல்’
‘புவி’ வரும் வேளை ... புயல் வருமோ: பெங்களூருவில் இன்று ‘பைனல்’
ADDED : அக் 17, 2026 02:19 AM
பெங்களூரு: ஐந்தாவது ‘டி–20’ போட்டியில் இந்தியா வென்றால், தொடரை கைப்பற்றலாம். ‘வேகப்புயல்’ புவனேஷ்வர் குமார் (செல்லமாக புவி) வரவு நமக்கு வரப்பிரசாதம். ரன் மழையுடன், புயல் மழைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால், சிக்கல் காத்திருக்கிறது.
இந்தியா வந்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 ‘டி–20’ போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது. தொடர் 2–2 என சமநிலையில் உள்ளது. வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் ‘பைனல்’ போன்ற ஐந்தாவது சவால், இன்று (அக். 17), பெங்களூரு, சின்னசாமி மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது.
‘நடுவில்’ தடுமாற்றம்
இந்திய அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் (4 போட்டி 152 ரன்), அபிஷேக் சர்மா (139) தனிப்பட்ட முறையில் அசத்திய போதும், வலுவான ‘பார்ட்னர்ஷிப்’ அமைக்க தவறுகின்றனர். முதல் நான்கு போட்டியில் துவக்க ஜோடியாக 29, 42, 7, 60 ரன் தான் சேர்த்தனர். நான்காவது போட்டியில் எடுத்த 60 ரன்னில், சாம்சன் மட்டும் 56 ரன் விளாசினார். அந்த சமயத்தில் அபிஷேக் பங்களிப்பு 2 ரன் தான். ‘மிடில் ஆர்டரில்’ இஷான் கிஷான் (37, 43, 37, 6), கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், நமன் திர் (4, 10, 0) தடுமாறுகின்றனர். முதல் போட்டியில் 102 ரன் விளாசிய ஷ்ரேயஸ், அடுத்து 40, 1, 16 ரன்னுக்கு வெளியேறினார். அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து ‘டி–20’ தொடரை இழந்த இவர், ஜிம்பாப்வே, ஆப்கனுக்கு எதிரான தொடரை வென்று ஆறுதல் தேடினார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரை வெல்ல தவறினால், இவரது தலைமைப்பண்பு குறித்து கேள்வி எழும்.
கடைசி கட்டத்தில் திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அதிரடியாக ஆடுவதில்லை. நான்காவது போட்டியில் இமாலய இலக்கை (248 ரன்) விரட்டிய நிலையில், இருவரும் 3 ‘வைடு’ உட்பட 18 பந்துகளில் (12.1–14.4) ஒரு பவுண்டரி கூட அடிக்கவில்லை. இது, பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த தவறுகளை உணர்ந்து பேட் செய்தால், இன்று வெற்றி பெற்று, தொடரை 3–2 என கைப்பற்றலாம்.
வருகிறார் புவனேஷ்வர்
நான்காவது போட்டியில் இடது தோள்பட்டை பகுதியில் காயம் அடைந்த அர்ஷ்தீப் சிங் பங்கேற்பது சந்தேகம். இவர் குணமடைய மூன்று வாரம் தேவைப்படலாம். இவருக்கு பதிலாக புவனேஷ்வர் குமார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ‘ஸ்பின்னர்’ குல்தீப் யாதவ் இடம் பெறலாம். அக்சர் படேல், மயங்க் யாதவ், நமன் திர், நிதிஷ் குமார், அக்சர் படேல் துல்லியமாக பந்துவீசுவது அவசியம்.
‘சூப்பர்’ கேப்டன் ஹோப்
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷாய் ஹோப் (4 போட்டி 2 சதம் உட்பட 261 ரன்), ஷெர்பேன் ரூதர்போர்டு (221 ரன்), ரொமாரியோ ஷெப்பர்டு நம்பிக்கை தருகின்றனர். கடந்த போட்டியில் 5 விக்கெட் சாய்த்த ‘வேகப்புயல்’ கீமோ பால், ‘சுழலில்’ ராஸ்டன் சேஸ், குடகேஷ் கைகொடுக்கலாம்.