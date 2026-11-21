இந்தியா வெற்றி தொடருமா: ‘ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்’ ஆசிய கோப்பையில்
இந்தியா வெற்றி தொடருமா: ‘ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்’ ஆசிய கோப்பையில்
ADDED : நவ 21, 2026 11:01 PM
தோஹா: கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில், ‘ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்’ ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் (50 ஓவர்) 2வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 8 அணிகள், இரு பிரிவுகளாக லீக் சுற்றில் விளையாடுகின்றன.
இன்று நடக்கவுள்ள ‘பி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் இந்தியா ‘ஏ’, பாகிஸ்தான் ‘ஏ’ அணிகள் மோதுகின்றன. முதல் போட்டியில் 306 ரன் வித்தியாசத்தில் நேபாளத்தை வீழ்த்திய உற்சாகத்தில் இந்திய அணி உள்ளது. இப்போட்டியில் ஏமாற்றிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா ஜோடி எழுச்சி கண்டால் நல்ல துவக்கம் கிடைக்கும். சதம் விளாசிய கேப்டன் திலக் வர்மா (107 ரன்), குமார் குஷாக்ரா (117) மீண்டும் கைகொடுக்கலாம். ஆயுஷ் படோனி, ரிங்கு சிங், ஷாபாஸ் அகமது, பிரப்சிம்ரன் சிங், சூர்யான்ஷ் ரன் மழை பொழிந்தால் நல்ல ஸ்கோரை பெறலாம்.
முதல் போட்டியில் ‘வேகத்தில்’ மிரட்டிய பிரின்ஸ் யாதவ் (5 விக்கெட்), ஹர்ஷித் ராணா (4) மீண்டும் விக்கெட் வேட்டை நடத்தினால் வெற்றி எளிதாகும். ‘சுழலில்’ ஷாபாஸ் அகமது (1 விக்.,) நம்பிக்கை தருகிறார்.
முதல் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சை (யு.ஏ.இ.,) வீழ்த்திய அப்துல் சமத் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் ‘ஏ’ அணிக்கு ஷாமில் ஹுசைன் (62 ரன்), மாஸ் சதாகத் (53), அலி ராசா (3 விக்.,), சுபியான் மோகிம் (3), சாத் மசோத் (2) பலம் சேர்க்கின்றனர்.