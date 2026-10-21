வெற்றியுடன் துவக்குமா இந்தியா: நியூசி.,யுடன் முதல் ‘டி–20’ மோதல்
வெற்றியுடன் துவக்குமா இந்தியா: நியூசி.,யுடன் முதல் ‘டி–20’ மோதல்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 08:24 PM
கிறைஸ்ட்சர்ச்: இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் முதல் ‘டி–20’ போட்டி இன்று நடக்கிறது. இதில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, இந்திய அணி தொடரை வெற்றியுடன் துவக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ‘டி–20’ தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டி இன்று கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நடக்கிறது.
பலமான பேட்டிங்
இந்திய அணியின் பேட்டிங் வரிசை பலமாக உள்ளது. இதில் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், இஷான் கிஷான், சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே ஏற்கனவே நியூசிலாந்து மண்ணில் விளையாடிய அனுபவம் பெற்றவர்கள். அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர் உள்ளிட்ட மற்றவர்கள் இங்குள்ள தட்பவெப்பநிலை, ஆடுகளத்திற்கு ஏற்ப தங்களை தயார் படுத்திக்கொண்டால் ரன் மழை பொழியலாம்.
புவனேஷ்வர் நம்பிக்கை
‘ஆல்–ரவுண்டர்’ ஹர்திக் பாண்ட்யா, வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இல்லாதது பின்னடைவு. வேகப்பந்துவீச்சாளர் புவனேஷ்வர் குமார், காயத்தில் இருந்து மீண்ட சுழற்பந்துவீச்சாளர் வருண் சக்ரவர்த்தி அணிக்கு திரும்பியது பவுலிங்கில் பலம் சேர்க்கும். ‘சுழலில்’ அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ் அசத்த காத்திருக்கின்றனர்.
வேகப்பந்துவீச்சுக்கு சாதகமான ஆடுகளத்தில் அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ் விக்கெட் வேட்டை நடத்தினால் சுலப வெற்றி பெறலாம்.
அயர்லாந்து, இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ‘டி–20’ தொடரை இழந்த இந்திய அணி, ஜிம்பாப்வே, ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளை வீழ்த்தி எழுச்சி கண்டது. சமீபத்தில் வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான ‘டி–20’ தொடரை 2–2 என சமன் செய்திருந்தது. ஆசிய விளையாட்டில் தொடர்ந்து 2வது முறையாக தங்கம் வென்ற இந்தியா அசத்தும் பட்சத்தில் 2022க்கு பின், நியூசிலாந்து மண்ணில் ‘டி–20’ தொடரை வெல்லலாம்.
சொந்த மண் சாதகம்
சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி சொந்த மண்ணில் விளையாடுவது பலம். காயத்தால் ரச்சின் ரவிந்திரா இல்லாத நிலையில் கான்வே ‘டாப்–ஆர்டரில்’ களமிறங்கலாம். பேட்டிங்கில் ஆலன், பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், பிலிப்ஸ், செய்பெர்ட் கைகொடுக்கலாம். ‘வேகத்தில்’ ஜேக்கப் டபி, மாட் ஹென்றி, ஆடம் மில்னே, பெர்குசன், கைல் ஜேமிசன், பிளேர் டிக்னர், இந்திய பேட்டர்களுக்கு தொல்லை தரலாம்.