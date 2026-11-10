ஹாமில்டனில் மழை வருமா இந்திய பவுலர்கள் குதுாகலமா... ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி கிடைக்குமா
ஹாமில்டனில் மழை வருமா இந்திய பவுலர்கள் குதுாகலமா... ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி கிடைக்குமா
ADDED : நவ 10, 2026 03:30 PM
ஹாமில்டன்: மூன்றாவது போட்டி யில் பவுலர்கள் அசத்தினால், இந்திய அணி ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றியுடன், தொடரை 3–0 என கைப்பற்றலாம். இன்று ஹாமில்டனில் மழை பெய்ய நுாறு சதவீதம் வாய்ப்பு இருப்பதால், போட்டிக்கு சிக்கல் ஏற் படலாம்.
நியூசிலாந்து சென்று உள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் இரு சவாலில் வென்ற இந்தியா, 2–0 என முன்னிலையில் உள்ளது. மூன்றாவது போட்டி இன்று (நவ. 10), ஹாமில்டன், செடான் பார்க் மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது.
ரோகித் கவனம்
இந்திய அணியின் பேட்டிங்கில் முன்னேற்றம் தேவை. அனுபவ கோலியை (2 போட்டி 81 ரன்) தவிர மற்றவர்கள் தடுமாறுகின்றனர். ‘சீனியர்’ ரோகித் சர்மா (0, 23), கேப்டன் சுப்மன் கில் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. இருவரும் நியூசிலாந்து சூழலை உணர்ந்து, கவனமாக விளையாட வேண்டும்.
அடுத்து நடக்க உள்ள டெஸ்ட் தொடருக்கு தயாராக, இப்போட்டியுடன் சுப்மன் விலகுகிறார். 4,5வது போட்டிக்கு கேப்டனாக ஷ்ரேயஸ் ஐயர் செயல்பட உள்ளார். இன்று சுப்மன் விளாசினால், அது டெஸ்டில் சாதிக்க உதவும். 5வது இடத்தில் வரும் அக்சர் படேல், தடுமாறுகிறார். கடந்த போட்டியில் அணியை கரை சேர்த்த ராகுலை முன்னதாக களமிறக்கலாம்.
குர்னுார் படை
அர்ஷ்தீப் சிங், 6.5 அடி உயரம் கொண்ட குர்னுார் பிரார் (2 போட்டி 7 விக்.,), அன்ஷுல் கம்போஜ், அகிப் நபி அடங்கிய ‘வேக’ கூட்டணி பட்டையை கிளப்புவது பலம். இவர்களது விக்கெட் வேட்டை தொடர்ந்தால், இந்தியா 3வது வெற்றியை ருசிக்கலாம்.
மிட்சல் நம்பிக்கை
நியூசிலாந்து அணியின் ‘டாப்–ஆர்டர்’ பேட்டர்கள் விரைவாக ரன் எடுக்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர். காயத்தால் கான்வே, ரச்சின் ரவிந்திரா விலகியது பின்னடைவு. டிம் செய்பர்ட், வில் யங், ‘சீனியர்’ டாம் லதாம், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் சோபிக்காதது பலவீனம். டேரில் மிட்சல் (83 ரன்), கிளன் பிலிப்ஸ் நம்பிக்கை தருகின்றனர்.
பந்துவீச்சில் மாட் ஹென்றி இடம் பெற மாட்டார். மூளை அதிர்ச்சி யால் பாதிக்கப்பட்ட பிளேர் டிக்னருக்கு பதிலாக ‘வேகப்புயல்’ கிறிஸ்டியன் கிளார்க் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஜேமிசன், டபி, கேப்டன் சான்ட்னர் கைகொடுக்கலாம்.
ஹாமில்டனில் மழை பெய்ததால், ஆடுகளத்தை தயார் செய்ய அரைநாள் தான் அவகாசம் இருந்தது. இந்திய வீரர்களும் உள்ளரங்கில் தான் பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர். இன்றும் மழைக்கு 100 சதவீதம் வாய்ப்பு இருப்பதால், ஓவர் குறைக்கப்படலாம்.