மிரட்டுமா 'ரோ-கோ' கூட்டணி.: ஒருநாள் தொடர் இன்று ஆரம்பம்
மிரட்டுமா 'ரோ-கோ' கூட்டணி.: ஒருநாள் தொடர் இன்று ஆரம்பம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:28 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:28 PM
பர்மிங்காம்: முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அனுபவ ரோகித் சர்மா, விராத் கோலி அசத்தலாம்.
இங்கிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி 3 போட்டிகள் (ஜூலை 14, 16, 19) கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் போட்டி பர்மிங்காமில் உள்ள எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது. இதை சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலில் நேரடி ஒளிபரப்பாக காணலாம்.
கேப்டன் சுப்மன் : சமீபத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 'டி-20' தொடரை ஷ்ரேயஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி முழுமையாக இழந்தது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்க, அனுபவ படை ஒருநாள் தொடரில் களமிறங்குகிறது. துவக்கத்தில் கேப்டன் சுப்மன் கில் அசத்தலாம். 'சீனியர்' வீரர்கள் ரோகித் சர்மா, 39, கோலி, 38, (செல்லமாக ரோ-கோ) வரவு, அணிக்கு பெரும் பலம். ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங் உள்ளிட்ட இங்கிலாந்து 'வேகங்களை' எளிதில் சமாளிப்பர். இருவரும் அசத்தினால், வரும் 2027ல் நடக்க உள்ள உலக கோப்பை தொடரில் (50 ஓவர்) இடம் பிடிக்கலாம். இம்முறை துணை கேப்டனாக களமிறங்கும் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், 'கீப்பர்-பேட்டர்' கே.எல்.ராகுல். இஷான் கிஷான், ஷிவம் துபே என பேட்டிங் வலுவாக உள்ளது.
'புயல்' பும்ரா: சிறிய 'பிரேக்' எடுத்துக் கொண்ட 'வேகப்புயல்' பும்ரா, புத்துணர்ச்சியுடன் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். இவருடன் அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னுார் பிரார் அசத்த உள்ளனர். எந்த களத்திலும் பந்தை சுழற்றும் வல்லமை படைத்த குல்தீப் யாதவ் நம்பிக்கை அளிக்கிறார். அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தரும் 'சுழல்' ஜாலம் நிகழ்த்தலாம்.
வருகிறார் ஜோ ரூட்: இங்கிலாந்து அணியின் அதிரடி 'பேட்டிங்' தொடரலாம். பென் டக்கெட், அனுபவ ஜோ ரூட், கேப்டன் ஹாரி புரூக், ஜோஸ் பட்லர், பெத்தல் என தரமான பேட்டர்கள் உள்ளனர். பந்துவீச்சில் ஆர்ச்சர், சாம் கர்ரான், வில் ஜாக்ஸ், அனுபவ 'ஸ்பின்னர்' அடில் ரஷித் கைகொடுக்கலாம்.
யார் ஆதிக்கம்
இரு அணிகளும் 110 ஒருநாள் போட்டிகளில் மோதின. இந்தியா 61, இங்கிலாந்து 44ல் வென்றன. 2 போட்டி 'டை' ஆனது. 3 போட்டிக்கு முடிவு இல்லை.
* பர்மிங்காம், எட்ஜ்பாஸ்டன் ஆடுகளம் 'வேகங்களுக்கு' சாதகமானது.
* மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை.