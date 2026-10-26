வெலிங்டனில் துள்ளி வரும் காற்றே... வெற்றியை சுவாசிக்குமா இந்தியா
வெலிங்டனில் துள்ளி வரும் காற்றே... வெற்றியை சுவாசிக்குமா இந்தியா
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 09:54 PM
வெலிங்டன்: மூன்றாவது ‘டி–20’ போட்டியில் இந்திய அணி அசத்தினால், ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றியுடன் தொடரை கைப்பற்றலாம்.
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ‘டி–20’ தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் இரு சவாலில் வென்ற இந்தியா, 2–0 என முன்னிலையில் உள்ளது. மூன்றாவது போட்டி இன்று வெலிங்டன், எச்.என்.ஆர்.ஒய்., மைதானத்தில் (அக். 27) நடக்க உள்ளது.
வலுவான ‘பேட்டிங்’
இந்திய அணியின் ‘பேட்டிங்’ வலுவாக உள்ளது. துவக்க வீரர்கள் சஞ்சு சாம்சன் (2 போட்டி, 81 ரன்), அபிஷேக் சர்மா (56) நல்ல ‘பார்மில்’ உள்ளனர். இஷான் கிஷான் காயத்தில் இருந்து (வலது தொடைப்பகுதியில் தசை பிடிப்பு) மீண்ட போதும், முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்றைய போட்டியில் இடம் பெற மாட்டார். இவருக்கு மாற்றாக விக்கெட் கீப்பர்–பேட்டர் குமார் குஷாக்ரா சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இஷான் இல்லாததால், 15 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. கடந்த முறை 4 ரன்னில் அவுட்டான இவர், இம்முறை விளாச வேண்டும். கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், அக்சர் படேல் நிலைத்து நின்று விளையாடினால் நல்லது. கடந்த போட்டியில் இந்தியா 70/5 என தவித்த போது, நமன் திர் (31), திலக் வர்மா (51), நிதிஷ் குமார் ரெட்டி (26) சேர்ந்து கரை சேர்த்தனர். இவர்கள் இன்றும் வாணவேடிக்கை காட்டினால், இந்தியா எளிதில் வென்று, தொடரை 3–0 என கைப்பற்றலாம்.
காற்று தொல்லை
இயற்கை எழில் சூழ்ந்த வெலிங்டன் மைதானத்தின் மூன்று பகுதியும் திறந்தவெளியாக இருக்கும். துள்ளி வரும் பலத்த காற்று மைதானத்திற்குள் பாய்ந்து செல்லும். இதனால் புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங் உள்ளிட்ட இந்திய ‘வேகங்கள்’ கவனமாக பந்துவீச வேண்டும். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சர்வதேச அரங்கில் களமிறங்கிய புவனேஷ்வர் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. 2 போட்டியில் 99 ரன் (8 ஓவர்) விட்டுக் கொடுத்து 1 விக்கெட் தான் சாய்த்தார். ‘சுழலில்’ அக்சர் படேல் அசத்தலாம்.
தடுமாறும் துவக்கம்
நியூசிலாந்து அணியின் ‘டாப்–ஆர்டர்’ பேட்டர்கள் ஆலன், செய்பர்ட், டேரில் மிட்சல் திணறுவது பலவீனம். ‘மிடில் ஆர்டரில்’ கிளன் பிலிப்ஸ் (2 போட்டி, 152 ரன்), பெவன் ஜேக்கப்ஸ் ரன் சேர்ப்பது பலம். அனுபவ ‘வேகப்புயல்’ பெர்குசன், மாட் ஹென்றிக்கு ஓய்வு கொடுத்துவிட்டு, மாட் பிஷர், பிளேர் டிக்னர் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது இந்தியாவுக்கு சாதகம். ஜேமிசன், வாய்ப்பு பெறலாம். ‘சுழலில்’ கேப்டன் சான்ட்னர் (6 விக்.,), பிரேஸ்வெல் மிரட்டுவது பலம்.
யார் ஆதிக்கம்
இரு அணிகளும் 33 ‘டி–20’ போட்டிகளில் மோதின. இந்தியா 21, நியூசிலாந்து 11ல் வென்றன. ஒரு போட்டிக்கு முடிவு இல்லை.
* வெலிங்டன் ஆடுகளத்தில் ‘வேகங்கள்’ சாதிக்கலாம். பவுண்டரி அளவு குறைவு என்பது பேட்டர்களுக்கு சாதகம்.
* இன்று வெலிங்டனில் மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பனிப்பொழிவு பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம்.
‘ஹோட்டல்’ அதிர்ந்தது
நியூசிலாந்து தலைநகரான வெலிங்டனில் எப்போதும் பலத்த காற்று வீசும். நேற்று மணிக்கு 120 கி.மீ., வேகத்தில் காற்று வீசியது.
இது பற்றி இந்திய பவுலிங் பயிற்சியாளர் மார்னே மார்கல் கூறுகையில்,‘‘இங்கு நேற்று காலை வீசிய சூறாவளி காற்றில், நான் தங்கியிருந்த ‘ஹோட்டல்’ அதிர்ந்தது போல உணர்ந்தேன். போட்டியில், காற்று பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ‘கிரீசில்’ எந்த இடத்தில் நின்று, காற்றை சமாளிப்பது என்ற குழப்பம் பேட்டர்களுக்கு ஏற்படும். காற்றுக்கு எதிராக பந்துவீசுவது மிகவும் கடினம்.
வெலிங்டனில் தான் இந்தியா–நியூசிலாந்து மோதும் முதல் டெஸ்ட் (நவ.19–23) நடக்க உள்ளது. இங்குள்ள சூழல் குறித்து இந்தியாவில் உள்ள நமது டெஸ்ட் அணி வீரர்கள் என்னிடம் கேட்டனர். அதற்கு ‘வீட்டில் படுவேகமாக ஓடும் மின்விசிறிக்கு முன் நின்று பயிற்சி செய்யுங்கள் என ‘ஜாலி’யாக சொன்னேன். காற்றின் சவாலை சந்திக்க இந்திய வீரர்கள் தயாராக உள்ளனர்,’’என்றார்.