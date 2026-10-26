மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: பஞ்சாப்பை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு அணி அபார வெற்றி
மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: பஞ்சாப்பை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு அணி அபார வெற்றி
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
சென்னை: லக்னோவில் நடந்த மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி பஞ்சாப் அணியை 47 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
பி.சி.சி.ஐ சார்பில் 2026 – -27-ஆம் ஆண்டிற்கான சீனியர் மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் லக்னோ பாரத் ரத்னா ஸ்ரீ அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ஏகானா மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதன் 'சி' பிரிவு போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி, பஞ்சாப் அணியை எதிர்த்து மோதியது.
இதில் டாஸ் வென்ற தமிழ்நாடு அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது. தமிழ்நாடு அணிக்கு தொடக்க ஹேமலதா 26 ரன்கள் எடுத்து நல்ல தொடக்கம் தர, 3-வது வீரராகக் களமிறங்கிய விக்கெட் கீப்பர் கமாலினி அதிரடியாக விளையாடி 80 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். தமிழக அணி 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 167 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியின் ஆர்ஷி சௌத்ரி ஆட்டமிழக்காமல் 30 ரன்கள் எடுத்தார். பஞ்சாப் தரப்பில் மம்தா ராணி 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதையடுத்து 168 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய பஞ்சாப் அணி, தமிழ்நாடு வீராங்கனைகளின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 120 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியடைந்தது. பஞ்சாப் அணியில் கனிகா அஹுஜா 29 ரன்களும், அமன்ஜோத் கவுர் 30 ரன்களும் எடுத்தனர். தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஹேமலதா 3 விக்கெட்டுகளையும், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி (2/15), அக்சரா சீனிவாசன் (2/18) தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இந்த வெற்றியின் மூலம் தமிழ்நாடு அணிக்கு 4 புள்ளிகள் கிடைத்தன.