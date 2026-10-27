மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: திரிபுராவை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு அணி அபார வெற்றி
மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: திரிபுராவை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு அணி அபார வெற்றி
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 07:27 PM
சென்னை: லக்னோவில் நடந்த மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி திரிபுரா அணியை 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தொடர்ச்சியாக 2-வது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
பி.சி.சி.ஐ சார்பில் 2026 – -27-ஆம் ஆண்டிற்கான சீனியர் மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் லக்னோ பாரத் ரத்னா ஸ்ரீ அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ஏகானா மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதன் 'சி' பிரிவு மூன்றாவது போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி, திரிபுரா அணியை எதிர்த்து மோதியது.
இதில் டாஸ் வென்ற தமிழ்நாடு அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது. களமிறங்கிய தமிழ்நாடு அணிக்கு தொடக்க வீரர் ஹேமலதா அதிரடியாக விளையாடி 58 ரன்கள் குவித்தார். விக்கெட் கீப்பர் கமாலினி 44 ரன்களும், ஸ்ரீநிதி 28 ரன்களும் எடுத்து அணியின் ஸ்கோர் உயர உதவினர். தமிழ்நாடு அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 155 ரன்கள் சேர்த்தது. திரிபுரா தரப்பில் அன்னபூர்ணா தாஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், பூஜா தாஸ் மற்றும் தமன்னா நிகாம் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து 156 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய திரிபுரா அணி, தமிழ்நாடு வீராங்கனைகளின் கட்டுப்பாடான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்த விக்கெட்டை இழந்தது. பின் 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 123 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியடைந்தது. திரிபுரா அணியில் மௌச்சைதி தேப்நாத் (25), இந்திராராணி ஜமாதியா (25) மற்றும் அம்பேஷா தாஸ் (26) ஆகியோர் ரன்கள் சேர்த்தனர்.
தமிழ்நாடு அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய கீர்த்தனா 14 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் தமிழ்நாடு அணி மேலும் 4 புள்ளிகளைப் பெற்று ஒட்டுமொத்தமாக 8 புள்ளிகளுடன் தொடரில் வலுவான நிலையில் உள்ளது.