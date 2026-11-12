ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்டில் பைனலில் இளம் இந்தியா

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ADDED : நவ 12, 2026 09:51 PM
அல் அமராத்: ஆசிய கோப்பை (19 வயது) தொடர் பைனலுக்கு முன்னேறியது இந்தியா. நேற்று நடந்த அரையிறுதியில், 8 விக்கெட்டில் ஆப்கானிஸ்தானை சாய்த்தது.
ஓமனில், 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் (50 ஓவர்) 13வது சீசன் நடக்கிறது. நேற்று நடந்த அரையிறுதியில் இந்தியா, ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதின. ‘டாஸ்’ வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு அபிதுல்லா நடராஜன் (14), பரிதுல்லா (13) ஜோடி துவக்கம் தந்தது. சுபான் 31 ரன் எடுத்தார். நோமன் (51), பைசல் (51) என இருவரும் அரைசதம் அடித்தனர். ஆப்கானிஸ்தான் அணி 50 ஓவரில் 227/8 ரன் மட்டும் எடுத்தது. கேப்டன் சொகைல் கான் (36) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இந்தியா சார்பில் இஷான் 3, ஆர்யன் 2 விக்கெட் சாய்த்தனர்.
லக்சயா அபாரம்
இந்திய அணிக்கு கேப்டன் லக்சயா ராஜ்சந்தானி, சேவக் மகன் ஆர்யவிர் ஜோடி சூப்பர் துவக்கம் கொடுத்தது. லக்சயா 39 பந்தில் அரைசதம் அடித்தார். நுார் அலி பந்தை சிக்சருக்கு அனுப்பிய ஆர்யவிர், தன் பங்கிற்கு அரைசதம் கடந்தார். இருவரும் முதல் விக்கெட்டுக்கு 101 பந்தில் 117 ரன் சேர்த்த போது, ஆர்யவிர் (51) அவுட்டானார்.
மறுபக்கம் லக்சயா, 90 பந்தில் 93 ரன் எடுத்து அவுட்டாக, சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை இழந்தார். பின் வந்த யாஷ்பர்தன், வினீத் ஜோடி பொறுப்பாக செயல்பட்டனர். நுார் அலி வீசிய ஓவரில் (37 வது), அடுத்தடுத்து பவுண்டரி, சிக்சர் என வினீத் விளாச, இந்திய அணி 36.5 ஓவரில் 230/2 ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்று, பைனலுக்குள் நுழைந்தது. அரைசதம் அடித்த வினீத் (57), யாஷ்பர்தன் (16) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
பாக்., உடன் மோதல்
நேற்று நடந்த மற்றொரு அரையிறுதியில் வங்கதேச அணி (138/10), பாகிஸ்தானிடம் (141/1), 9 விக்கெட்டில் தோல்வியடைந்தது. நாளை நடக்கும் பைனலில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன.