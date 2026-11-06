7வது அதிசயம் ரொனால்டோ... சர்வதேச கால்பந்து போட்டிக்கு ‘குட்–பை’
7வது அதிசயம் ரொனால்டோ... சர்வதேச கால்பந்து போட்டிக்கு ‘குட்–பை’
ADDED : நவ 06, 2026 12:34 AM
லிஸ்பன்: சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ.
போர்ச்சுகல் அணியின் ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, 41. குடும்ப வறுமை காரணமாக, இவரை கருவிலேயே கலைக்க நினைத்தார் தாயார் மரியா. ஆனால், டாக்டர்கள் மறுக்கவே, நான்காவது குழந்தையாக பிறந்தார். கால்பந்து திறமையால், குடும்பத்தை காப்பாற்றும் நல்ல மகனாக மாறினார்.
சிறந்த முன்கள வீரரான ரொனால்டோ, அசுர வேகத்தில் பந்தை அடிப்பது, கலக்கல் ‘டிரிபிளிங்’, துல்லியமான ‘பிரீ–கிக்’, பறக்கும் ‘ஹெட்டர்’ கோல் என சகலகலாவல்லவனாக ஜொலித்தார். 18 வயதில், 2003ல் போர்ச்சுகல் அணிக்காக நட்பு போட்டியில் (எதிர், கசகஸ்தான்) அறிமுகமானார். கடந்த 23 ஆண்டுகள் சர்வதேச கால்பந்து அரங்கின் ‘சூப்பர் ஸ்டாராக’ ஜொலித்தார். ‘7’ம் நம்பர் ‘ஜெர்சி’ அணிந்து விளையாடும் இவர், ‘CR7’ என்ற தனித்துவமான அந்தஸ்துடன் உச்சம் தொட்டார்.
பயிற்சியாளர் பிரச்னை
சமீபத்தில் போர்ச்சுகல் பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜீசஸ் உடன் மோதல் ஏற்பட, பயிற்சி முகாமில் இருந்து ரொனால்டோ வெளியேறினார். இவருக்கு ஒரு மாதம் தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்த விரக்கியில் இருந்த ரொனால்டோ, நேற்று சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். சவுதி அரேபியாவின் ‘அல்–நாசர்’ கிளப் அணிக்காக தொடர்ந்து பங்கேற்பார்.
கடினமான முடிவு
ரொனால்டோ வெளியிட்ட உருக்கமான ‘வீடியோ’ செய்தியில்,‘‘போர்ச்சுகல் மக்களே, நமது தேசிய அணிக்காக 7ம் நம்பரை திரும்ப அளிக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது. இது எனக்கு மட்டும் சொந்தமானது என நினைத்தது இல்லை. இந்த ‘ஜெர்சி’யை அணிந்து உலக முழுவதும் உள்ள மைதானங்களில் விளையாடியது எனது பாக்கியம். இந்த ‘ஜெர்சி’க்காக எனது அனைத்தையும் கொடுத்தேன். இதை அடுத்த தலைமுறையிடம் வழங்கும் நேரம் வந்துள்ளது. இது கடினமான முடிவு.
கடந்த 2003ல் துவங்கிய கால்பந்து பயணம், என் வாழ்க்கையை மாற்றியது.
ரசிகர்களின் இதயத்தில்
கால்பந்து என்பது மக்களுக்கானது. என் மீது 23 ஆண்டுகள் நம்பிக்கை வைத்த மக்களுக்கு நன்றி. அரங்கிற்கு திரண்டு வரும் போர்ச்சுகல் மக்களை பார்ப்பேன். அபார கோல்கள் அடிக்கலாம், கோப்பைகள் வெல்லலாம், சாதனைகள் முறியடிக்கப்படலாம். ஆனால் மக்கள் இதயத்தில் நமக்கு உள்ள இடம் மட்டும் மாறாது. அவர்களை நேரில் சந்தித்தது இல்லை. ஆனால், என் வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக மாறிவிட்டனர். சிறந்த வீரராக திகழ வேண்டும்; வரலாறு படைக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன் விளையாடினேன். போர்ச்சுகல் நாட்டுக்காக பெருமிதத்துடன் பங்கேற்றுள்ளேன். இந்த உணர்வு என் வாழ்வின் கடைசி வரை நிலைத்திருக்கும்,’’என தெரிவித்துள்ளார்.
உள்ளூரில் கவுரவம்
ரொனால்டோவுக்கு நிகராக போற்றப்படும் அர்ஜென்டினாவின் மெஸ்ஸி, சமீபத்தில் ஓய்வு பெற்றார். இவரை கவுரவிக்கும் விதமாக, சொந்தமண்ணில் கடைசி போட்டி சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது. இதே போன்று ரொனால்டோவுக்கும் கவுரவம் அளிக்கப்பட உள்ளது.
போர்ச்சுகல் கால்பந்து கூட்டமைப்பு வெளியிட்ட செய்தியில், ‘எங்களது கேப்டன் ரொனால்டோ, தலைமைப்பண்பில் சிறந்தவர். சர்வதேச அளவில் போர்ச்சுகல் நாட்டிற்கு பெருமை தேடித் தந்தார். அனைத்து காலத்துக்கும் சிறந்த வீரர். நாட்டுக்காக விளையாடிய இவரை, உள்ளூர் ரசிகர்கள் கொண்டாடும் வகையில் பிரத்யேக போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும்,’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.