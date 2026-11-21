ADDED : நவ 21, 2026 11:00 PM
கோலாலம்பூர்: ஆசிய கோப்பை கால்பந்து (17 வயது) தொடருக்கு இந்திய அணி தகுதி பெற்றது.
ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு சார்பில், 17 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை தொடர் (16 அணிகள்), வரும் 2027, மே 12–29ல் உஸ்பெகிஸ்தானில் நடக்க உள்ளது. இதற்கான தகுதிச்சுற்று நடந்தன. 35 அணிகள் 7 பிரிவுகளாக போட்டிகளில் பங்கேற்றன.
இந்திய அணி இடம் பெற்ற ‘ஈ’ பிரிவு போட்டிகள் மலேசியாவில் நடந்தன. முதல் மூன்று போட்டியில் சிங்கப்பூர், குவாம், பாலஸ்தீனத்தை வென்ற இந்திய அணி, தனது நான்காவது, கடைசி போட்டியில், மலேசியாவை எதிர்கொண்டது.
முதல் பாதியில் இரு அணியினரும் கோல் அடிக்கவில்லை. இரண்டாவது பாதியிலும் இதே நிலை தொடர்ந்தது. முடிவில், இப்போட்டி கோல் எதுவுமின்றி (0–0) ‘டிரா’ ஆனது.
இதையடுத்து, 4 போட்டியில் 3 வெற்றி, 1 ‘டிரா’ செய்த இந்திய அணி, 10 புள்ளியுடன் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து, ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு 10 வது முறையாக தகுதி பெற்றது. இதில் 2002, 2018 என இரு முறை காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.