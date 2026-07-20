விருது பெற்ற ஸ்பெயின் வீரர்கள்: உலக கோப்பை கால்பந்தில் ஆதிக்கம்
விருது பெற்ற ஸ்பெயின் வீரர்கள்: உலக கோப்பை கால்பந்தில் ஆதிக்கம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:35 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:35 PM
உலக கோப்பை தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. இதில், மூன்று விருதுகளை ஸ்பெயின் வீரர்கள் தட்டிச் சென்றனர்.
* சிறந்த வீரருக்கான 'கோல்டன் பால்' விருதை ஸ்பெயின் கேப்டன் ரோட்ரி தட்டிச் சென்றார். அணியை சிறப்பாக வழிநடத்திய இவர், ஸ்பெயினுக்கு 2வது முறையாக உலக கோப்பை பெற்றுத்தந்தார்.
* சிறந்த கோல்கீப்பருக்கான 'கோல்டன் கிளவ்' விருதை ஸ்பெயினின் உனாய் சைமன் கைப்பற்றினார். இம்முறை 7 போட்டிகளில் எதிரணி வீரர்களை கோல் எதுவும் அடிக்கவிடாமல் 'கிளீன் ஷீட்' செய்தார். உலக கோப்பை அரங்கில் ஒரு சீசனில் அதிக முறை 'கிளீன் ஷீட்' செய்த கோல்கீப்பரானார் உனாய் சைமன். கடந்த முறை (2022) இவ்விருது பெற்ற அர்ஜென்டினா கோல்கீப்பர் எமிலியானோ மார்டினஸ், இம்முறை 2 போட்டியில் மட்டும் 'கிளீன் ஷீட்' செய்தார்.
* சிறந்த இளம் வீரருக்கான விருதை ஸ்பெயினின் பாவ் குபார்சி 19, வென்றார். தற்காப்பு பகுதியில் அசத்திய இவர், அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிரான பைனலில் பந்தை அதிக முறை 'பாஸ்' செய்தார்.
* போட்டியில் நேர்மையாக விளையாடிய அணிக்கான 'பேர் பிளே' விருது நெதர்லாந்து அணிக்கு வழங்கப்பட்டது.
எம்பாப்வே முதல்வன்
அதிக கோல் அடித்த வீரர்கள் வரிசையில் பிரான்சின் எம்பாப்வே முதலிடத்தை தட்டிச் சென்றார். இவர், 8 போட்டியில், 10 கோல் அடித்துள்ளார். அதிக கோல் அடித்தவருக்கான 'கோல்டன் பூட்' விருதை தொடர்ந்து 2வது முறையாக (2022, 2026) கைப்பற்றினார் எம்பாப்வே. இவ்விருதை இரண்டு முறை பெற்ற முதல் வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார் எம்பாப்வே.
308 கோல்
இம்முறை 104 போட்டியில், 308 கோல் பதிவாகின. இது, உலக கோப்பை வரலாற்றில், ஒரு சீசனில் அடிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச கோல் ஆனது. இதற்கு முன், 2022ல் கத்தாரில் நடந்த தொடரில் 64 போட்டியில், 172 கோல் அடிக்கப்பட்டன.
* அதிக கோல் அடித்த அணிகளுக்கான பட்டியலில் இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் அணிகள் முதலிடம் பிடித்தன. இரு அணிகளும் தலா 20 கோல் அடித்தன. அடுத்த மூன்று இடங்களை அர்ஜென்டினா (19 கோல்), ஸ்பெயின் (14), பெல்ஜியம் (14) தட்டிச் சென்றன.
* ஒரு சீசனில் அதிக கோல் அடித்த அணிகளுக்கான பட்டியலில் 4வது இடத்தை இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் அணிகள் (தலா 20 கோல்) கைப்பற்றின. முதல் மூன்று இடங்களில் ஹங்கேரி (1954, 27 கோல்), பிரான்ஸ் (1958, 23 கோல்), பிரேசில் (1950, 22 கோல்) உள்ளன.
'சேம்சைடு' சோகம்
இம்முறை 14 'சேம்சைடு' கோல் பதிவானது. இது, உலக கோப்பை வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அடிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச 'சேம்சைடு' கோல். இதற்கு முன், 2018ல் 12 'சேம்சைடு' கோல் அடிக்கப்பட்டது.
* இம்முறை பெல்ஜியம், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ஏமாற்றிய எகிப்தின் முகமது ஹானி, உலக கோப்பை அரங்கில் இரண்டு 'சேம்சைடு' கோல் அடித்த முதல் வீரரானார்.
நான்கு 'ஹாட்ரிக்'
இந்த சீசனில் நான்கு 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடிக்கப்பட்டது. அர்ஜென்டினாவின் மெஸ்ஸி (எதிர்: அல்ஜீரியா), கனடாவின் ஜோனாதன் டேவிட் (எதிர்: கத்தார்), பிரான்சின் டெம்பலே (எதிர்: நார்வே), இங்கிலாந்தின் புகாயோ சாகா (எதிர்: பிரான்ஸ்) இச்சாதனை படைத்தனர்.
* உலக கோப்பை வரலாற்றில் இதுவரை 58 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடிக்கப்பட்டுள்ளன. 1954ல் 8 முறை இச்சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டது.
'அசிஸ்ட்' நாயகன்
சகவீரர்கள் கோல் அடிக்க அதிக முறை 'அசிஸ்ட்' செய்த வீரர்கள் வரிசையில் பிரான்சின் மைக்கேல் ஒலிசே முதலிடத்தை கைப்பற்றினார். இவர், 7 'அசிஸ்ட்' செய்தார். பிரான்சின் எம்பாப்வே, அர்ஜென்டினாவின் மெஸ்ஸி உட்பட 5 பேர், தலா 4 'அசிஸ்ட்' செய்தனர்.
15 'ரெட் கார்டு'
இம்முறை போட்டியில் ஒழுங்கீனமாக நடந்து கொண்டதால், 15 வீரர்களுக்கு 'ரெட் கார்டு' காண்பிக்கப்பட்டது. தவிர, 41 முறை 'எல்லோ கார்டு' எச்சரிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டது. இதில் மொராக்கோ வீரர் இஸ்ஸா டியோப், 3 முறை 'எல்லோ கார்டு' எச்சரிக்கை பெற்றார்.