அழகா... ஆணழகா எர்லிங் ஹாலண்ட்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:10 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:10 PM
உலகம் போற்றும் வீரராக உருவெடுத்துள்ளார் எர்லிங் ஹாலண்ட். இவரது வலிமையான உடல் அமைப்பு, 6.5 அடி உயரம், சிறிய கொண்டை உடன் 'ஹேர் ஸ்டைல்', எதிரிகளை தகர்த்து கோல் அடிக்கும் திறன், வித்தியாசமான நடை, சத்தான உணவு பழக்கம் போன்றவை இளம் 'ஜென் சி' தலைமுறையை கவர்ந்துள்ளது.
நார்வே அணியின் முன்கள வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட், 25. 'ரவுண்டு-16' போட்டியில், 5 முறை சாம்பியன் பிரேசில் அணிக்கு எதிராக 2 கோல் அடித்து வெற்றி தேடித் தந்தார். 'கோல் மெஷின்' என அழைக்கப்படும் இவரை, எதிரணி வீரர்களால் நெருங்க முடிவதில்லை. உயரமாக இருப்பதால், தலையால் முட்டி எளிதில் கோல் அடிக்கிறார். வலுவான உடல் அமைப்பு காரணமாக, 'பெனால்டி ஏரியா'வில் தன்னை மடக்க முயற்சிக்கும் வீரர்களை சுலபமாக சமாளிக்கிறார்.
சத்தான உணவு: பால், முட்டை, மீன், இறைச்சி உட்பட தினமும் 6000 கலோரி கொண்ட உணவுகளை சாப்பிடுகிறார். ஓட்டம், மலையேற்றம், பளு துாக்குதலில் ஈடுபட்டு உடலை 'பிட்' ஆக வைத்துள்ளார். நல்ல உறக்கம், தியானம் துடிப்பாக செயல்பட உதவுகிறது. நார்வேயின் 'வைக்கிங்' கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு, ரசிகர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கிறார்.
சமூகவலதளங்களில் எர்லிங்கை மிகவும் அழகானவர், 'இளவரசி' போன்றவர் என கொண்டாடுகின்றனர். 'இன்ஸ்டா'வில் இவரை 6 கோடி பேர் 'பாலோ' செய்கின்றனர். இவரது கழுத்து வரை நீண்ட தலைமுடியை, முளைத்த வெங்கா கீரையுடன் ஒப்பிட்டு சமூகவலைதளத்தில் வெளியான 'வீடியோ'வை 10 கோடி பேர் பார்த்துள்ளனர்.
நியூயார்க்கை சேர்ந்த 'பேஸ்பால்' விளையாட்டு பிரியர் சாரா வில்சன் கூறுகையில்,''கால்பந்து போட்டியை பார்ப்பது எனக்கு புதிய அனுபவம். உலக கோப்பை தொடரில் இளம் 'ஜென் சி' தலைமுறையின் பிரதிநிதியாக எர்லிங் திகழ்கிறார். நார்வேயில் இருந்து வந்த 'அழகான இளவரசி' போன்று தோற்றம் அளிக்கிறார். இவரது நடை, உடை என அனைத்தும் வித்தியாசமாக உள்ளது,''என்றார்.