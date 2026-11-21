சென்னை - பஞ்சாப் 'டிரா': ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்தில் 'விறுவிறு'
சென்னை - பஞ்சாப் 'டிரா': ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்தில் 'விறுவிறு'
UPDATED : நவ 21, 2026 11:00 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:26 PM
சென்னை: சென்னை, பஞ்சாப் அணிகள் மோதிய ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து லீக் போட்டி 1-1 என 'டிரா' ஆனது.
இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.,) கால்பந்து 13வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 13 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. நேற்று, சென்னையில் நடந்த லீக் போட்டியில் சென்னை, பஞ்சாப் அணிகள் மோதின. ஆட்டத்தின் 13வது நிமிடத்தில் பஞ்சாப் வீரர் நிகில் பிரபு, 'சேம்சைடு' கோல் அடித்து ஏமாற்றினார். பின் எழுச்சி கண்ட பஞ்சாப் அணிக்கு 41வது நிமிடத்தில் ரபேல் எரிக் மெஸ்ஸி பவுலி, ஒரு கோல் அடித்து கைகொடுத்தார். முதல் பாதி 1-1 என சமநிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் கடைசி நிமிடம் வரை போராடிய இரு அணியினரால் கூடுதலாக கோல் அடிக்க முடியவில்லை. ஆட்டநேர முடிவில் போட்டி 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் 'டிரா' ஆனது. இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது.
இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டியில், ஒரு வெற்றி, 3 'டிரா', 2 தோல்வி என 6 புள்ளிகளுடன் சென்னை அணி 7வது இடத்துக்கு முன்னேறியது. பஞ்சாப் அணி (2 வெற்றி, 2 'டிரா', ஒரு தோல்வி) 8 புள்ளிகளுடன் 5வது இடத்துக்கு முன்னேறியது. முதலிடத்தில் பெங்களூரு அணி (13 புள்ளி) உள்ளது.
* அசாமின் கவுகாத்தியில் நடந்த மற்றொரு லீக் போட்டியில் கோவா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வடகிழக்கு யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தியது.