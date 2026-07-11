கொலம்பிய வீரருக்கு கொலை மிரட்டல்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:08 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:08 PM
போகோடா: 'நாக்-அவுட்' போட்டியில் கோல் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்ட கொலம்பிய வீரர் ஜமிண்டன் கம்பாசிற்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
கனடாவின் வான்கூவரில் நடந்த உலக கோப்பை கால்பந்து 'ரவுண்டு-16' போட்டியில் சுவிட்சர்லாந்து, கொலம்பியா அணிகள் மோதின. இதில் சுவிட்சர்லாந்து அணி 4-3 என, 'பெனால்டி ஷூட் அவுட்' முறையில் வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியின் கூடுதல் நேரத்தில் கொலம்பியாவுக்கு கிடைத்த கோல் அடிக்கும் வாய்ப்பை 'மிட்பீல்டர்' ஜமிண்டன் கம்பாஸ் வீணடித்தார். இதனால் கொலம்பிய அணி காலிறுதி வாய்ப்பை இழந்தது.
இதற்காக கொலம்பிய வீரர் கம்பாஸ், அவரது குடும்பத்தினருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. இதனால் அவர், சகவீரர்களுடன் நாடு திரும்பவில்லை. கம்பாஸ் வெளியிட்ட செய்தியில், 'கால்பந்தில் கடினமான தருணங்கள் நிகழக்கூடும். இதனால் விரக்தியையும், சோகத்தையும் உணரலாம். ஆனால் எந்த ஒரு உணர்ச்சியும், வெறுப்பையோ அல்லது அச்சத்தில் வாழ்வதையோ நியாயப்படுத்தாது,' என, தெரிவித்திருந்தார்.
கொலம்பிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு வெளியிட்ட செய்தியில், 'விளையாட்டு நட்சத்திரங்களுக்கோ அல்லது அவர்களது குடும்பத்தினருக்கோ அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தக் கூடாது. கால்பந்து என்பது ஒற்றுமை, மரியாதை, நம்பிக்கைக்கான களமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு போதும் வெறுப்பு, மிரட்டல், வன்முறை களமாக இருக்கக் கூடாது,' என தெரிவித்திருந்தது.
அமெரிக்காவில், 1994ல் நடந்த உலக கோப்பையில் கொலம்பியாவின் எஸ்கோபார், அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் 'சேம்சைடு' கோல் அடித்தார். கொலம்பிய வீரர்கள் நாடு திரும்பியதும், மர்ம நபர்களால் எஸ்கோபார் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.