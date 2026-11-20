ஈஸ்ட் பெங்கால் - டில்லி 'டிரா': ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்தில் 'விறுவிறு'
ஈஸ்ட் பெங்கால் - டில்லி 'டிரா': ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்தில் 'விறுவிறு'
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:07 PM
கொல்கட்டா: ஈஸ்ட் பெங்கால், டில்லி அணிகள் மோதிய ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து போட்டி 2-2 என, 'டிரா' ஆனது.
இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.,) கால்பந்து 13வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 13 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. நேற்று, கொல்கட்டாவில் நடந்த லீக் போட்டியில், ஈஸ்ட் பெங்கால், ஸ்போர்டிங் கிளப் டில்லி அணிகள் மோதின.
ஆட்டத்தின் 31வது நிமிடத்தில் டில்லி அணிக்கு கிடைத்த 'பெனால்டி' வாய்ப்பில் கார்லஸ் போர்டெஸ் ஒரு கோல் அடித்தார். இதற்கு, 40வது நிமிடத்தில் ஈஸ்ட் பெங்கால் அணியின் எட்மண்ட் லால்ரின்டிகா ஒரு கோல் அடித்து பதிலடி கொடுத்தார். முதல் பாதி முடிவு 1-1 என சமநிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியின் 67வது நிமிடத்தில் டில்லி அணியின் அஷுதோஷ் மேத்தா ஒரு கோல் அடித்து 2-1 என முன்னிலை பெற்றுத்தந்தார். பின் எழுச்சி கண்ட ஈஸ்ட் பெங்கால் அணிக்கு 83வது நிமிடத்தில் அகே அர்னாட் ஒரு கோல் அடித்து கைகொடுத்தார். தொடர்ந்து போராடிய இரு அணியினரால் கூடுதலாக கோல் அடிக்க முடியவில்லை.
ஆட்டநேர முடிவில் போட்டி 2-2 என 'டிரா' ஆனது. இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது. இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டியில், 2 வெற்றி, 1 'டிரா', 1 தோல்வி என 7 புள்ளிகளுடன் ஈஸ்ட் பெங்கால் அணி 5வது இடத்துக்கு முன்னேறியது. டில்லி அணி (2 வெற்றி, 2 'டிரா', 2 தோல்வி) 8 புள்ளிகளுடன் 4வது இடத்தில் நீடிக்கிறது. முதலிடத்தில் மோகன் பகான் அணி (12 புள்ளி) உள்ளது.
பெங்களூருவில் நடந்த மற்றொரு லீக் போட்டியில், பெங்களூரு அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் மும்பை சிட்டி அணியை வென்றது.