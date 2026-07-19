வெண்கலம் வென்றது இங்கிலாந்து: பிரான்ஸ் அணி ஏமாற்றம்
வெண்கலம் வென்றது இங்கிலாந்து: பிரான்ஸ் அணி ஏமாற்றம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:31 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:31 PM
மயாமி: உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இங்கிலாந்து அணி வெண்கலம் கைப்பற்றியது. சாகா 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடிக்க 6-4 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. பிரான்ஸ் அணி ஏமாற்றியது.
மெக்சிகோ, கனடா, அமெரிக்காவில், உலக கோப்பை கால்பந்து 23வது சீசன் நடந்தது. அமெரிக்காவின் மயாமியில் நடந்த வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான (3வது இடம்) போட்டியில், அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்த பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின. இப்போட்டியை காண மயாமி கார்டன் மைதானத்திற்கு 64,478 பேர் வந்தனர்.
இங்கிலாந்து ஆதிக்கம்: ஆட்டத்தின் 3வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்தின் டெக்லான் ரைஸ் ஒரு கோல் அடித்தார். பின், 18வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்துக்கு கிடைத்த 'கார்னர்' வாய்ப்பில் டெக்லான் ரைஸ் துாக்கி அடித்த பந்தை எஸ்ரி என்கோயோ கோன்சா தலையால் முட்டி ஒரு கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து அசத்திய இங்கிலாந்து அணிக்கு 37வது நிமிடத்தில் மார்கஸ் ராஷ்போர்டு 'அசிஸ்ட்' செய்த பந்தில் புகாயோ சாகா முதல் கோல் அடித்தார். அபாரமாக ஆடிய சாகா, 'ஸ்டாப்பேஜ்' நேரத்தில் (45+1வது நிமிடம்) எபெரெச்சி ஈஸ் 'பாஸ்' செய்த பந்தில் மீண்டும் ஒரு கோல் அடித்தார். முதல் பாதி முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 4-0 என முன்னிலையில் இருந்தது.
எம்பாப்வே எழுச்சி: இரண்டாவது பாதியில் எழுச்சி கண்ட பிரான்ஸ் அணிக்கு, 48வது நிமிடத்தில் மைக்கேல் ஒலிசே 'பாஸ்' செய்த பந்தில் எம்பாப்வே ஒரு கோல் அடித்தார். பின், 54வது நிமிடத்தில் எம்பாப்வே 'அசிஸ்ட்' செய்த பந்தில் பிரான்சின் பிராட்லி பார்கோலா ஒரு கோல் அடித்து கைகொடுத்தார். தொடர்ந்து அசத்திய எம்பாப்வே, 66வது நிமிடத்தில் சகவீரர் ஒலிசே 'பாஸ்' செய்த பந்தில் மீண்டும் ஒரு கோல் அடித்தார்.
சாகா 'ஹாட்ரிக்': ஆட்டத்தின் 85வது நிமிடத்தில் 'கோல் ஏரியா' பகுதிக்குள் பிரான்சின் கஸ்டோ, இங்கிலாந்தின் ஸ்பென்சை 'பவுல்' செய்தார். இதனையடுத்து இங்கிலாந்து அணிக்கு 'பெனால்டி' வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதில் (87வது நிமிடம்) சாகா 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்து 5-3 என முன்னிலை பெற்றுத்தந்தார். பின், 'ஸ்டாப்பேஜ்' நேரத்தில் பிரான்சின் டெம்பலே (90+6வது நிமிடம்), இங்கிலாந்தின் பெல்லிங்காம் (90+8வது நிமிடம்) தலா ஒரு கோல் அடித்தனர்.
ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, 3வது இடம் பிடித்து வெண்கலப்பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றது.
300வது கோல்
ஆட்டத்தின் 37வது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்தின் சாகா அடித்த முதல் கோல், இம்முறை பதிவான 300வது கோல். இதுவரை 103 போட்டியில், 307 கோல் அடிக்கப்பட்டுள்ளது. உலக கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில், முதல் முறையாக ஒரு சீசனில் 300 கோல் பதிவாகி சாதனை படைக்கப்பட்டது. இதற்கு முன், கடந்த 2022ல் 172 கோல் அடிக்கப்பட்டது, ஒரு சீனில் பதிவான அதிகபட்ச கோலாக இருந்தது.
முதல் முறை
பிரான்சை வீழ்த்திய இங்கிலாந்து அணி, உலக கோப்பை கால்பந்து அரங்கில் முதல் முறையாக 3வது இடம் பிடித்தது. இதற்கு முன், இரண்டு முறை (1990, 2018) 4வது இடம் பிடித்திருந்த இங்கிலாந்து அணி, ஒரு முறை (1966) சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தது.
இரண்டாவது முறை
இங்கிலாந்திடம் தோல்வியடைந்த பிரான்ஸ் அணி, உலக கோப்பை கால்பந்து அரங்கில் 2வது முறையாக (1982, 2026) 4வது இடத்தை கைப்பற்றியது. இரண்டு முறை 3வது இடம் (1958, 1986), இரண்டு முறை 2வது இடம் (2006, 2022) பிடித்த பிரான்ஸ் அணி, இரண்டு முறை (1998, 2018) சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்தது.
எம்பாப்வே முதலிடம்
இம்முறை அதிக கோல் அடித்த வீரர்கள் வரிசையில் பிரான்சின் எம்பாப்வே முதலிடத்தில் உள்ளார். இவர், 8 போட்டியில், 10 கோல் அடித்துள்ளார். தவிர சகவீரர்கள் கோல் அடிக்க 4 'அசிஸ்ட்' செய்துள்ளார். தவிர இவர், அதிக கோல் அடித்தவருக்கு வழங்கப்படும் 'கோல்டன் பூட்' விருதுக்கான பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். அடுத்த இடத்தில் அர்ஜென்டினாவின் மெஸ்ஸி (8 கோல், 4 'அசிஸ்ட்' ) உள்ளார்.
மெஸ்ஸியை முந்தினார்
உலக கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில் அதிக கோல் அடித்த வீரர்களுக்கான பட்டியலில் பிரான்சின் எம்பாப்வே, அர்ஜென்டினாவின் மெஸ்ஸியை முந்தி முதலிடத்தை கைப்பற்றினார். இதுவரை 22 போட்டியில், 22 கோல் அடித்துள்ளார். மெஸ்ஸி, 33 போட்டியில் 21 கோல் அடித்துள்ளார்.
20 கோல்
இம்முறை அதிக கோல் அடித்த அணிகளுக்கான பட்டியலில் இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் அணிகள் முதலிடத்தில் உள்ளன. இரு அணிகளும் தலா 20 கோல் அடித்துள்ளன. அடுத்த நான்கு இடங்களில் அர்ஜென்டினா (19 கோல்), பெல்ஜியம் (14), ஸ்பெயின் (13), நார்வே (13) அணிகள் உள்ளன.
நான்காவது வீரர்
இம்முறை 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்த நான்காவது வீரரானார் இங்கிலாந்தின் சாகா. ஏற்கனவே அர்ஜென்டினாவின் மெஸ்ஸி (எதிர்: அல்ஜீரியா), கனடாவின் ஜோனாதன் டேவிட் (எதிர்: கத்தார்), பிரான்சின் டெம்பலே (எதிர்: நார்வே) இச்சாதனை படைத்திருந்தனர்.
* உலக கோப்பையில் 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்த 4வது இங்கிலாந்து வீரரானார் சாகா. ஏற்கனவே ஹாரி கேன் (2018, எதிர்: பனாமா), லினேகர் (1986, எதிர்: போலந்து), ஜெப் ஹர்ஸ்ட் (1966, எதிர்: மேற்கு ஜெர்மனி) 'ஹாட்ரிக்' சாதனை படைத்திருந்தனர்.
பெல்லிங்காம் முதல்வன்
உலக கோப்பை அரங்கில் ஒரு சீசனில் அதிக கோல் (7) அடித்த இங்கிலாந்து வீரரானார் பெல்லிங்காம். இதற்கு முன், 1986ல் இங்கிலாந்தின் கேரி லினேகர் 6 கோல் அடித்திருந்தார்.
10 கோல்
இங்கிலாந்து (6), ஜெர்மனி (4) அணிகள் மோதிய போட்டி, உலக கோப்பையில் இரு அணிகள் இணைந்து அதிக கோல் (10) பதிவு செய்த 3வது இடத்துக்கான போட்டியானது. இதற்கு முன், 1958ல் பிரான்ஸ் (6), மேற்கு ஜெர்மனி (3) அணிகள் இணைந்து 9 கோல் அடித்தன.