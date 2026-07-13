அர்ஜென்டினா 'ஜெர்சி' மாற்றமா

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:32 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:32 PM
அட்லாண்டா: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதியில், அர்ஜென்டினா அணி வீரர்கள், அடர் நீல நிற 'ஜெர்சியில்' களமிறங்க திட்டமிட்டு உள்ளனர்.
உலக கோப்பை கால்பந்தில் அர்ஜென்டினா, இங்கிலாந்து மோதலில் மறக்க முடியாத தருணங்கள் பல உள்ளன. 1986, காலிறுதி போட்டியில் அர்ஜென்டினாவின் மாரடோனா 'கடவுளின் கையால்' கோல் அடிக்க, இங்கிலாந்து அணி வெளியேறியது.
1998, 'ரவுண்டு-16' போட்டியில் அர்ஜென்டினா வீரர் தியாகோ சிமியோனை 'பவுல்' செய்த இங்கிலாந்தின் டேவிட் பெக்காம், 'ரெட் கார்டு' பெற்று வெளியேறினார்.
இந்த இரண்டு வெற்றிகளின் போதும், அர்ஜென்டினா அணி, தங்களது பாரம்பரிய நீலம், வெள்ளை கோடுகள் கொண்ட 'ஜெர்சிக்குப்' பதில், அடர் நீலம் அல்லது கருநீல 'ஜெர்சி' அணிந்திருந்தது.
நடப்பு உலக கோப்பை தொடரில், பாரம்பரிய நீலம், வெள்ளை கோடுகள் கொண்ட 'ஜெர்சி' அணிந்து அர்ஜென்டினா அணியினர் இதுவரை விளையாடினர். தற்போது, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதியில் அடர் நீல நிற 'ஜெர்சி' அணிய அனுமதி தருமாறு, அர்ஜென்டினா அணி தரப்பில் இருந்து சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பிடம் ('பிபா') வேண்டுகோள் விடப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை அனுமதி தரப்படவில்லை என்றாலும், இன்று முடிவு தெரியவரும்.
காரணம் என்ன
'ஜெர்சி' மாற்றுவதற்கான காரணம் குறித்து, அர்ஜென்டினா தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் தரப்படவில்லை. இது மூட நம்பிக்கையாக இருக்கலாம்.
இதனை அர்ஜென்டினாவில் 'காபாலா' என்கின்றனர். ஏனெனில், உலக கோப்பை தொடரில் தங்கள் அணிக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும் நோக்கத்தில், அர்ஜென்டினா மக்களில் நான்கில் ஒருவர், மூட நம்பிக்கை, மத சடங்குகளை பின்பற்றுகின்றனர்.
உதாரணமாக, அனைவரும் இணைந்து ஒரு குழுவாக போட்டியை பார்ப்பது, மைதானத்தில் ஒரே இருக்கையில் அமர்வது, தொடர் முழுவதும் ஒரே மாதிரியில் ஆடை அணிவது என பல்வேறு விஷயங்களை ரசிகர்கள் செய்கின்றனர்.
இது 1978 முதல் பின்பற்றப்படுகின்றன. அர்ஜென்டினா முன்னாள் வீரர்களான டோலோ காலேகோ, பசரெல்லா உள்ளிட்டோர் 'திகில்' படங்களை பார்த்து விட்டுத் தான் மைதானத்துக்கு செல்வராம். இதில் அர்ஜென்டினா முதல் கோப்பை வென்றது.
1986ல் இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் ஆனது. அப்போதைய பயிற்சியாளர் சால்வடார் பிலார்டோ, பஸ் பயணத்தின் போது, வீரர்களை ஒரே இருக்கையில் அமர்ந்து செல்லுமாறு வற்புறுத்தியுள்ளார்.