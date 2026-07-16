உன்னை வெல்ல யாருமில்லை உறுதியோடு போராடு... அர்ஜென்டினா நிகழ்த்தும் அதிசயம்
உன்னை வெல்ல யாருமில்லை உறுதியோடு போராடு... அர்ஜென்டினா நிகழ்த்தும் அதிசயம்
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:54 PM
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:54 PM
அட்லாண்டா: உலக கோப்பை தொடரில் 'நடப்பு சாம்பியன்' அர்ஜென்டினா அணியின் போராடும் குணம் வியக்க வைக்கிறது. கடைசி கட்டத்தில், 'கம்பேக்' கொடுத்து அதிசயம் நிகழ்த்துகிறது. கேப்டன் மெஸ்ஸியின் மந்திர ஆட்டமும் உதவ, மீண்டும் கோப்பை வெல்ல காத்திருக்கிறது.
இம்முறை அர்ஜென்டினா அணி கடைசி நேரத்தில் அசத்திய சில போட்டிகள்.
* 'ரவுண்ட்-32'ல் கேப் வெர்டே அணி சவால் கொடுத்தது. இருப்பினும் லிசாண்ட்ரோ மார்டினஸ் (92), 'கார்னர் கிக்'கில் மெஸ்ஸி அடித்த பந்து, கேப் வெர்டே வீரர் கையில் பட்டு 'சேம் சைடு' கோல் (111) ஆக, 3-2 என வெற்றி பெற்றது.
* 'ரவுண்ட்-16'ல் எகிப்து 2-0 என முன்னிலை பெற, பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அர்ஜென்டினா அசராமல் போராடியது. கிறிஸ்டியன் ரொமேரோ (79), மெஸ்ஸி (83), என்சோ பெர்னாண்டஸ் (90+3) என அலை அலையாக தாக்குதல் தொடுக்க, 3-2 என வெற்றியை வசப்படுத்தியது.
* சுவிட்சர்லாந்துக்கு எதிரான காலிறுதியில் ஆல்வராஸ் (112), லடாரோ மார்டினஸ் (120+1) கோல் அடிக்க, 3-1 என வென்றது.
* நேற்று நடந்த அரையிறுதியிலும் 0-1 என பின்தங்கியிருந்தது. மெஸ்ஸி இரு முறை 'அசிஸ்ட்' செய்ய, என்சோ பெர்னாண்டஸ் (85), லடாரோ மார்டினஸ் (90+2) கோல் அடிக்க, 2-1 என வென்று, பைனலுக்குள் நுழைந்தது.
தவறான தற்காப்பு வியூகம்
இப்படி கடைசி நேரத்தில் எழுச்சி பெறும் அர்ஜென்டினாவின் தந்திரத்தை கணிக்க தவறினார் இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர் தாமஸ் டுகெல். ஒரு கோல் மட்டுமே முன்னிலை பெற்றிருந்த நிலையில் தற்காப்பு ஆட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தார்.
72வது நிமிடத்தில் அந்தோணி ேகார்டனுக்கு பதில் எஸ்ரி கோன்சாவை களமிறக்கினார். 6 தற்காப்பு வீரர்கள், அரணாக நிறுத்தப்பட்டனர். இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணியின் தாக்குதல் பலம் குறைந்தது. முன் களத்தில் கேப்டன் ஹாரி கேன், ஜூட் பெலிங்காம் போராட வேண்டியிருந்தது. மறுபக்கம் அர்ஜென்டினா பயிற்சியாளர் லியானல் ஸ்கலோனி தாக்குதல் பகுதியை பலப்படுத்தினார். 81வது நிமிடத்தில் 'ஸ்டிரைக்கர்' லடாரோ மார்டினசை களமிறக்கினார். இவர், கடைசி நேரத்தில் கோல் அடித்து, பைனல் கனவை நனவாக்கினார்.
தகர்ந்த திட்டம்
தாமஸ் டுகெல் கூறுகையில், ''தோல்வி அடைந்தால், எனது வியூகம் விமர்சிக்கப்படும். இதை ஏற்றுக் கொள்கிறேன். போட்டி கடுமையாக இருந்தது. மெஸ்ஸியை சமாளிக்க பல திட்டங்கள் வைத்திருந்தோம். அவற்றை இரண்டு 'அசிஸ்ட்' மூலம் தகர்த்து விட்டார்,''என்றார்.
இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி கேன் கூறுகையில், ''மெஸ்ஸி சிறப்பாக விளையாடினார். ஒரு கட்டத்தில் அர்ஜென்டினா வீரர்களின் ஆக்ரோஷ ஆட்டத்தை எங்களால் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. கடைசி 20 நிமிடங்களில் ஆட்டம் கைவிட்டு போனது ஏமாற்றம் அளித்தது,'' என்றார்.
சவாலுக்கு தயார்
வெள்ளம் போல திரண்ட ரசிகர்கள்
பியுனஸ் ஏர்ஸ்: உலக கோப்பை அரையிறுதி வெற்றியை அர்ஜென்டினா ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
அர்ஜென்டினா தலைநகர் பியுனஸ் ஏர்சில் உள்ள 'ஒபேலிஸ்க்' துாண் அருகில் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் திரண்டனர். போட்டி முடிவதற்கு 5 நிமிடம் முன் வரை, தங்கள் அணி தோற்கப் போகிறதே என்ற சோகத்தில் இருந்தனர். பின், என்சோ, லடாரோ என அடுத்தது கோல் அடித்ததும், உற்சாகம் தொற்றிக் கொண்டது.
பலர் ஆனந்த கண்ணீர் விட்டனர். உடலில் தேசிய கொடியின் வர்ணங்களை பூசிக் கொண்டு, ஒருவருக்கு ஒருவர் மகிழ்ச்சிகளை பரிமாறிக் கொண்டனர். அங்கிருந்த விளக்கு கம்பங்கள், போக்குவரத்து 'சிக்னல்' மீது ஏறி, அர்ஜென்டினா கொடியை பறக்க விட்டனர். உலக கோப்பையே வென்று விட்டதைப் போல, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான வெற்றியை கொண்டாடினர்.
காரணம் என்ன
பாக்லாந்து தீவு சம்பந்தமாக இரு நாடுகள் இடையே பகைமை நிலவுகிறது. இந்நிலையில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தியதை, போருக்கு நிகரான வெற்றி என அர்ஜென்டினா மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.