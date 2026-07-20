அதிர்ஷ்டக்கார இளவரசிகள்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:24 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:24 PM
நியூ ஜெர்சி: ஸ்பெயின் இளவரசிகள் இருவரும், தங்கள் அணிக்கு அதிர்ஷ்டக்கார தேவதைகளாக மாறியுள்ளனர்.
தென் ஆப்ரிக்காவில் கடந்த 2010ல் உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடந்தது. பைனலில் ஸ்பெயின் அணி, 1-0 என நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி, முதல் கோப்பை வென்றது. அப்போது சிறுமிகளாக இருந்த லியோனர், சோபியா என இரண்டு இளவரசிகளும் உலக கோப்பையை தொட்டு மகிழ்ந்தனர்.
தற்போது 16 ஆண்டுக்குப் பின் மீண்டும் ஸ்பெயின் அணி, உலக கோப்பை பைனலில் பங்கேற்றது. அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிராக இப்போட்டியில் நேரில் காண, இரு இளவரசிகள், மன்னர் குடும்பத்துடன் வந்தனர். கடைசியில் ஸ்பெயின் வெற்றி பெற, இளவரசிகளின் அதிர்ஷ்டம் தான் கைகொடுத்ததாக ரசிகர்கள் நம்புகின்றனர். தவிர, மைதானத்தில் வீரர்களுடன் இணைந்து உலக கோப்பையை வாங்கி, உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
இது 'டாட்டூ டைம்'
மாட்ரிட்: உலக கோப்பை வென்றதால், பயிற்சியாளர் ர புயன்டே முகத்தை தனது உடலில் பச்சை குத்திக்கொள்ள ('டாட்டூ')' உள்ளார் ஸ்பெயின் வீரர் குகுரெல்லா.
ஸ்பெயின் அணியின் 'லெப்ட் விங்கர்' (தற்காப்பு பகுதி) குகுரெல்லா 27. கடந்த 2024ல் யூரோ கோப்பை வென்ற அணியில் இடம் பெற்றிருந்தார். உலக கோப்பை தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டார்.
பைனலுக்கு முன் குகுரெல்லா கூறுகையில்,'' ஸ்பெயின் அணி உலக கோப்பை வென்றால், பயிற்சியாளர் லுாயிஸ் டி லா புயன்டே முகத்தை 'டாட்டூ' வரைந்து கொள்வேன். தவிர, யூரோ கோப்பை, உலக கோப்பை என வென்று விட்டதால், இனி சாதிப்பதற்கு எதுவும் இல்லை. கேரியரின் உச்சத்தில் இருக்கும் போதே விடைபெறுவது தான் சிறந்நாக இருக்கும் என்பதால், சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுவேன்,' என தெரிவித்து இருந்தார்.
தற்போது ஸ்பெயின் சாம்பியன் ஆன, நிலையில் பயிற்சியாளர் லுாயிஸ் டி லா கூறுகையில்,'' எனது வீரர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டனர். இதை நிறைவேற்றுவர் என நம்புகிறேன். நான் ஒன்றும் அவ்வளவு மோசமான முகம் கொண்டவன் இல்லையே. குகுரெல்லா எனது முகத்தை எந்த இடத்தில் 'டாட்டூ' வரையப் போகிறார் என ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. என்னைப் பொறுத்தவரையில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி விட்டால், அதை கட்டாயம் நிறைவேற்ற வேண்டும். இது 'டாட்டூ' நேரம்,'' என்றார்.
தயாருக்கு சமர்ப்பணம்
மாட்ரிட்: அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிரான பைனலில், டோரஸ் கோல் அடிக்க கைகொடுத்த நிகோ வில்லியம்ஸ் 24, இவரது பெற்றோர் கானாவை சேர்ந்தவர்கள். வறுமை காரணமாக, 1990 ல் வெறுங்கையுடன் ஐரோப்பாவை நோக்கி புறப்பட்டனர்.
இடையில் சகாரா பாலைவனத்தை வெறுங்கால்களுடன் கடந்து சென்றனர். பகலில் சுட்டெரிக்கும் வெப்பம், இரவில் உறைய வைக்கும் குளிர், பசி, தாகம் என கடும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். நிகோவின் தாயார் அப்போது கர்ப்பிணியாக இருந்தார்.
கடைசியில் ஸ்பெயினின் மெலில்லாவை அடைந்தனர். இங்கு தான் நிகோ பிறந்தார். கால்பந்து மீது கொண்ட ஆர்வம் காரணமாக கடுமையாக போராடினார். கடைசியில் ஸ்பெயின் அணியில் இடம் பெற்றார்.
உலக கோப்பை பைனலில், மாற்று வீரராக களமிறங்கி, வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோல் அடிக்க, டோரசிற்கு உதவினார். மன உறுதி, விடா முயற்சியுடன் போராடியதால் தனது கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் உள்ளார் நிகோ.
உலக கோப்பை தொடரில் வென்ற தங்கப்பதக்கத்துடன், நேராக காலரி நோக்கிச் சென்றார் நிகோ. அங்கிருந்த தனது தாயார் கழுத்தில், பதக்கத்தை அணிவித்து விட்டு வந்தார்.
முதன் முறை...
கடந்த 2023, பெண்களுக்கான 'பிபா' உலக கோப்பை கால்பந்தில் ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் ஆனது. தற்போது 2026ல் ஸ்பெயினின் ஆண்கள் அணி உலக கோப்பை வென்றுள்ளது. கால்பந்து அரங்கில், ஒரே நேரத்தில், ஆண்கள், பெண்கள் பிரிவில் சாம்பியன் ஆன முதல் அணி என ஸ்பெயின் வரலாறு படைத்துள்ளது.
பதக்கம் மாட்டிக்கிச்சு
நியூ ஜெர்சி: ஸ்பெயின் அணி கோல் கீப்பர் டேவிட் ராயா. பைனலில் மாற்று வீரராக இருந்தார். அர்ஜென்டினாவை சாய்த்து கோப்பை வென்றதும், ஒவ்வொரு வீரரும் நினைவுச் சின்னங்களை சேகரித்துக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது டேவிட் ராயா, கோல் வலையை கத்தரித்துக் கொண்டிருந்தார். இதற்காக கோல் போஸ்ட் மீது ஏறிய போது, அவரது தங்க பதக்கம் சிக்கிக் கொண்டது. இதை எடுப்பதற்குள் படாத பாடுபட்டார். இணையதளங்களில் இதுகுறித்த வீடியோ வைரல் ஆனது