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வெளியான இங்கிலாந்து ரகசியம்

வெளியான இங்கிலாந்து ரகசியம்

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:47 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:47 PM

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அட்லாண்டா: உலக கோப்பை கால்பந்து அரையிறுதியில் அர்ஜென்டினா, இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின. அமெரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் நடந்த இப்போட்டியில், 85 வது நிமிடத்தில் இரு அணியும் 1-1 என சம நிலையில் இருந்தன.

இதனால் போட்டி கூடுதல் நேரத்துக்கு செல்லலாம் அல்லது 'பெனால்டி ஷூட் அவுட்' முறையில் வெற்றியாளர் முடிவு செய்யப்படலாம் என்ற நிலை இருந்தது. இதற்கான இங்கிலாந்து அணியினர் ஏற்கனவே 'ஸ்பெஷலாக' தயாராகி வந்துள்ளனர் போல.

ஆனால், இரண்டாவது பாதி 'ஸ்டாப்பேஜ்' நேரத்தில் லடாரோ ஒரு கோல் அடிக்க, நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் போட்டி முடிந்தது. அர்ஜென்டினா பைனலுக்கு முன்னேறியது. விரக்தி அடைந்த இங்கிலாந்து அணியினர் சோகத்தில் வெளியேறினர்.

அப்போது இங்கிலாந்து அணி கோல் கீப்பர் பிக்போர்டு, வைத்திருந்த தண்ணீர் பாட்டில் அங்கு கிடந்தது. இதை எடுத்துப் பார்த்த மெஸ்ஸி உள்ளிட்ட அர்ஜென்டினா அணியினர் வியப்படைந்தனர்.

ஏனெனில், போட்டி 'பெனால்டி ஷூட் அவுட்' முறைக்கு சென்றால், ஒவ்வொரு அர்ஜென்டினா வீரரும் எப்படி கோல் அடிக்க முயற்சிப்பர் என அதில் அச்சிடப்பட்டு இருந்தது.

அதாவது, மெஸ்சி என்ற பெயருக்கு நேராக, 'இடது புறம் அடிப்பது போல பாசாங்கு செய்வார், கடைசியில் வலது புறம் பந்தை அடிப்பார்,', ரொட்ரிகோ டி பால் நேராக நிற்பார், பின் முன்னோக்கி நகர்வார், இடது புறமாக பந்தை அடிப்பார்,' என 23 வீரர்கள் செயல்பாடுகள் குறித்து எழுதப்பட்டு இருந்தது.

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