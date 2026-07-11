புதிய 'சாம்பியன்' யாரு... * பலிக்குமா 'ஜப்பான்' கணக்கு
புதிய 'சாம்பியன்' யாரு... * பலிக்குமா 'ஜப்பான்' கணக்கு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:19 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:19 PM
மயாமி: உலக கோப்பை தொடரில் அர்ஜென்டினா மீண்டும் கோப்பை வெல்லுமா, ஸ்பெயின் சாதிக்குமா என ரசிகர்களிடம் விவாதம் நடக்கிறது. 'ஜப்பான்' கணக்கு அடிப்படையில் நார்வே சாதிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
கடந்த 2002 முதல் நடந்த அனைத்து உலக கோப்பை தொடரிலும் இந்த 'கணக்கு' பலித்துள்ளது.
இதன் படி,
* 2002, 'ரவுண்டு-16' சுற்றில் ஜப்பானை, துருக்கி (1-0) வென்றது. அடுத்து அரையிறுதியில் துருக்கியை, பிரேசில் (1-0) வீழ்த்தியது. முடிவில் பிரேசில் அணி 2-0 என ஜெர்மனியை வென்று சாம்பியன் ஆனது.
* 2010ல் 'ரவுண்டு-16' சுற்றில் ஜப்பானை வென்றது பராகுவே (5-3). பின் காலிறுதியில் பராகுவே, ஸ்பெயினிடம் (1-0) வீழ்ந்தது. முடிவில் ஸ்பெயின், நெதர்லாந்தை சாய்த்து (1-0) சாம்பியன் ஆனது.
* 2018ல் ஜப்பான், 2-3 என பெல்ஜியத்திடம் தோற்றது. அடுத்து அரையிறுதியில் பிரான்சிடம் (0-1) சரிந்தது. கடைசியில் பிரான்ஸ் (3-2), குரோஷியாவை சாய்த்து கோப்பை வென்றது.
* 2022ல் குரோஷியா 3-1 என ஜப்பானை வென்றது. பின் அரையிறுதியில் அர்ஜென்டினாவிடம் (3-0) தோற்றது. முடிவில் அர்ஜென்டினா (4-2), பிரான்சை சாய்த்து சாம்பியன் ஆனது.
* இதில் 2006, 2014ல் ஜப்பான் லீக் சுற்றுடன் திரும்பியது.
* தற்போது 2026, நடப்பு தொடரில் 'ரவுண்டு-32' சுற்றில் பிரேசில் அணி, 2-1 என ஜப்பானை வீழ்த்தியது. பின் பிரேசிலை வென்ற நார்வே (2-1) காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
'ஜப்பான்' கணக்கு சரியாக நடந்தால், நடப்பு தொடரில் நார்வே சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றலாம்.
இன்னொரு கணிப்பு
இம்முறை 'சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்' கணிப்பு படி காலிறுதியில் பிரான்ஸ், மொராக்கோவை வெல்லும், ஸ்பெயின், பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தும் என கணித்தது நடந்தது. இந்த வரிசையில் நார்வேயை இங்கிலாந்து வெல்லும், அர்ஜென்டினா சுவிட்சர்லாந்தை வெளியேற்றும் என கணித்துள்ளது.
தவிர, நடப்பு தொடரில் கோப்பை வெல்லும் அணியில் பிரான்சிற்கு (26.91%) முதலிடம் அளித்துள்ளது. அடுத்து ஸ்பெயின் (21.30%) உள்ளது. அர்ஜென்டினாவுக்கு (17.38%) மூன்றாவது இடம் தான் தரப்பட்டுள்ளது.