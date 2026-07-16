அந்தக் குழந்தையே யமால் தான்...

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:48 PM
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:48 PM
நியூஜெர்சி: அர்ஜென்டினா அணி கேப்டன் மெஸ்ஸி, 39. கடந்த 2007ல் ஸ்பெயின் பார்சிலோனா அணிக்காக விளையாடினார். அப்போது, பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்காக நிதி திரட்டும் வகையில், தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது. இதன் படி, பார்சிலோனா அணி வீரர்களுடன், தங்களது குழந்தைகளை போட்டோ எடுத்துக் கொள்ளும் வாய்ப்பு பெற்றோருக்கு தரப்பட்டு இருந்தது.
பார்சிலோனாவில் இருந்து 40 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ள மாட்டாரோவில், வசித்த லமைன் யமால் குடும்பம், குலுக்கல் முறையில் தேர்வாகி இருந்தது. யமால் தாயார் ஷீலா எபானாவும் இதில் பங்கேற்றார். நிகழ்ச்சியின் போது, சிறிய 'பாத் டப்பில்' இருந்த குழந்தை யமாலை எப்படி துாக்குவது என்று கூட, மெஸ்ஸிக்கு சரியாகத் தெரியவில்லை.
அப்போது எடுத்த போட்டோக்களை 2024, யூரோ கோப்பை தொடரில், யமால் தந்தை மவுனீர் வெளியிட்டார். தற்போது உலக கோப்பை பைனலில் அர்ஜென்டினா, ஸ்பெயின் மோத உள்ள நிலையில், மீண்டும் இந்த போட்டோ 'வைரல்' ஆகியுள்ளது.
அன்று மெஸ்ஸி துாக்கி கொஞ்சிய குழந்தை தான், 19 வயது யமாலாக வளர்ந்து, உலக கோப்பை கால்பந்து பைனலில், அவரை எதிர்த்து விளையாட உள்ளார்.