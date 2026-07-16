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சர்ச்சையான கொடி கொண்டாட்டம் * தடையா, அபராதமா

சர்ச்சையான கொடி கொண்டாட்டம் * தடையா, அபராதமா

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:50 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:50 PM

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அட்லாண்டா: அர்ஜென்டினா அணி வீரர்கள், அரசியல் சார்ந்த கொடியை வைத்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டது சர்ச்சை கிளப்பியுள்ளது.

தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ளது பால்க்லாந்து தீவு. ஸ்பெயின் மொழியில் இதனை மால்வினாஸ் என்பர். அர்ஜென்டினாவில் இருந்து 480 கி.மீ., இங்கிலாந்தில் இருந்து 13,000 கி.மீ., துாரத்தில் அமைந்துள்ளது.

கடந்த 1764ல் பிரான்ஸ் மாலுமிகள் இந்த தீவை கண்டறிந்தனர். தங்கள் ஊரான 'செயின்ட்-மாலோ' என்பதன் நினைவாக, 'மலோய்னஸ்' என பெயர் சூட்டினர். இது யாருக்கு சொந்தம் என்பது தொடர்பாக அர்ஜென்டினா, இங்கிலாந்து இடையே பிரச்னை உள்ளது.

கடந்த 1833ல் இந்த தீவினை, தங்களிடம் இருந்து சட்டவிரோதமாக இங்கிலாந்து பறித்துக் கொண்டதாக அர்ஜென்டினா குற்றம் சுமத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக 1982ல் நடந்த போரில் 649 அர்ஜென்டினா, 255 இங்கிலாந்து வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

சர்ச்சை 'போஸ்டர்'

இதனிடையே நேற்று இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய அர்ஜென்டினா அணி வீரர் செல்சோ, காலரியில் ரசிகர்கள் வைத்திருந்த 'பால்க்லாந்து தீவு அர்ஜென்டினாவுக்கு சொந்தமானது,' ('லாஸ் மால்வினாஸ் சன் அர்ஜென்டினாஸ்') என்ற வாசகம் கொண்ட போஸ்டரை வாங்கி, சக வீரர்களுடன் இணைந்து கொண்டாடினர்.

கால்பந்து போட்டிகளை காண வரும் ரசிகர்கள் அரசியல் சார்ந்த வாசகங்கள் இடம் பெற்ற போஸ்டர்களை பயன்படுத்தலாம். ஆனால் போட்டியில் பங்கேற்கும் வீரர்கள், 'விளையாட்டில் அரசியல் கலக்கக்கூடாது,' என்பது 'பிபா' விதி. இதை மீறியதால் அர்ஜென்டினா வீரர்களுக்கு அபராதம் அல்லது தடை விதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முன்...

கடந்த 2014ல் சுலோவேனியாவுக்கு எதிரான நட்பு போட்டியில், இதுபோன்ற போஸ்டரை பயன்படுத்தியதால், ரூ. 20 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இதுபோல மீண்டும் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

எங்களுக்கு சொந்தம்

அர்ஜென்டினா அணியின் மத்திய கள வீரர் லியாண்ட்ரோ பரேடெஸ் கூறுகையில்,''பால்க்லாந்து எங்களுக்கு சொந்தமானது,'' என்றார்.

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