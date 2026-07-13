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புதிய விதிகள்... குழப்பத்தில் வீரர்கள்

புதிய விதிகள்... குழப்பத்தில் வீரர்கள்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:30 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:30 PM

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மயாமி: இங்கிலாந்து-நார்வே மோதிய காலிறுதியில் பயன்படுத்திய புதிய விதி, வீரர்களுக்கு இடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.

உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இம்முறை கொண்டு வரப்பட்ட பல புதிய விதிகள், நேரத்தை வீணாக்குதல், வீரர்களின் மோசமான செயல்பாடுகளை தடுக்கும் வகையில் சிறப்பாக இருப்பதாக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளன.

அதேநேரம், வாயை மூடி பேசியதால் இரு வீரர்களுக்கு 'ரெட் கார்டு' தரப்பட்டது சர்ச்சை கிளப்பியது. இதை மறுபரிசீலனை செய்ய உள்ளனர். தவிர அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தலையிட்டதால், பாலோகனின் 'ரெட் கார்டு' நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. இந்த வரிசையில் முதன் முதலாக பயன்படுத்தப்பட்ட புதிய விதி, வீரர்களிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

'கார்னர்' விதி

சமீபத்தில், அமெரிக்காவின் மயாமி நகரில் நடந்த உலக கோப்பை காலிறுதியில் இங்கிலாந்து, நார்வே அணிகள் மோதின. இதன், இரண்டாவது பாதியில் நார்வே அணிக்கு, 56 வது நிமிடத்தில் 'கார்னர் கிக்' வாய்ப்பு கிடைத்தது.

கேப்டன் ஓடேகார்டு அடித்த இந்த பந்தில் டார்ப்ஜோர்ன் ஹெக்கென் ஒரு கோல் அடித்தார். அப்போது, கோல் 'ஏரியாவுக்குள்' நின்றிருந்த நார்வே வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட், தன்னை தடுக்க முயற்சித்த இங்கிலாந்து வீரரை கீழே தள்ளி விட்டார். இதை 'வார்' தொழில்நுட்பத்தில் உறுதி செய்ய, கோல் நிராகரிக்கப்பட்டது.

வழக்கமாக இந்த நேரத்தில் எதிரணிக்கு 'பிரீ கிக்' தரப்படும். ஆனால், நார்வே அணிக்கு மீண்டும் 'கார்னர் கிக்' வழங்கப்பட்டது.

இதனால் குழப்பம் அடைந்த இங்கிலாந்து அணி கேப்டன் ஹாரி கேன், நடுவர் டர்பினிடம் (பிரான்ஸ்) சென்று, இதுகுறித்து விவாதித்தார். பின்னர், நடப்பு தொடரில் கொண்டு வரப்பட்ட புதிய விதிகளை நடுவர், எடுத்துச் கூறினார்.

இதன்படி, 'போட்டியில் 'கார்னர்' எடுக்கப்படும் முன், எர்லிங் ஹாலண்ட் 'பவுல்' செய்ததால், எந்த தண்டனையும் இல்லை. மீண்டும் 'கார்னர் கிக்' அனுமதிக்கப்படும்,' என்றார். பின், ஹாரி கேன் சமதானம் அடைந்தார்.

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