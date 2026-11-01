கால்பந்து: சென்னை ‘டிரா’

ADDED : நவ 01, 2026 03:05 PM
சென்னை: சென்னை, கேரளா அணிகள் மோதிய ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து லீக் போட்டி, கோல் எதுவுமின்றி ‘டிரா’ ஆனது.
இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.,) கால்பந்து 13வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 13 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. நேற்று சென்னையில் நடந்த லீக் போட்டியில் சென்னை, கேரளா அணிகள் மோதின. முதல் பாதி கோல் எதுவுமின்றி சமநிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில், போட்டியின் 51 வது நிமிடத்தில் கேரளா அணிக்கு ‘பெனால்டி’ வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதை அட்ரியன் லுனா வீணடித்தார். 88, 90 வது நிமிடம் சென்னை அணியின் தற்காப்பு வீரர் இம்மானுவேல், அடுத்தடுத்து ‘எல்லோ கார்டு’ பெற்றார்.
போட்டியின் கடைசி நிமிடத்தில் முரட்டு ஆட்டம் ஆடிய கேரள வீரர் ஆண்ட்ரே, ‘ரெட் கார்டு’ பெற்று, வெளியேறினார். முடிவில் கோல் எதுவுமின்றி போட்டி ‘டிரா’ ஆனது.
இதுவரை வெற்றிக் கணக்கைத் துவக்காத சென்னை அணி (2 புள்ளி), பங்கேற்ற 4 போட்டியில் 2 ‘டிரா’, 2 தோல்வியுடன் பட்டியலில் 11வது இடத்தில் உள்ளது.