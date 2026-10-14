கால்பந்து: இந்தியாவுக்கு ரூ. 238 கோடி

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ADDED : அக் 14, 2026 08:56 PM
புதுடில்லி: இந்திய கால்பந்து வளர்ச்சிக்கு ‘பிபா’ சார்பில் ரூ. 238 கோடி தரப்பட உள்ளது.
சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு (‘பிபா’) சார்பில் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடாவில் உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடந்தது. இதில் கிடைத்த வருமானத்தின் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு கால்பந்து சங்கத்திற்கும், அடுத்த 4 ஆண்டுக்கு முதலில் ரூ. 95 கோடி தரப்பட இருந்தது.
தற்போது இந்த தொகை இரண்டு மடங்கிற்கும் அதிகமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு உட்பட உலகின் ஒவ்வொரு கால்பந்து சங்கத்திற்கும் ரூ. 238 கோடி தரப்படும். வரும் டிசம்பர் மாதம் இதுகுறித்து இறுதி செய்யப்பட்டு, 2027, மார்ச் மாதம் நடக்கும் ‘பிபா’ கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்படும்.
இது ஏற்கப்படும் பட்சத்தில் வரும் 2027 முதல் 2030 வரை என அடுத்த 4 ஆண்டுக்கு, நிதி பகிர்வுத் தொகை கிடைக்கும். ஒவ்வொரு நாட்டிலும், கால்பந்தின் வளர்ச்சிக்காக, இளம் வீரர்கள், பெண்கள் கால்பந்தில் முதலீடு செய்வதில் கவனம் செலுத்தப்படும் என ‘பிபா’ தெரிவித்துள்ளது.