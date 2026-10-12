ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு கால்பந்து: இளம் இந்தியா தகுதி
ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு கால்பந்து: இளம் இந்தியா தகுதி
UPDATED : அக் 12, 2026 09:12 PM
ADDED : அக் 12, 2026 08:56 PM
செலாயங்: ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கு (17 வயது) இளம் இந்திய பெண்கள் அணி தகுதி பெற்றது.
சீனாவில் 17 வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் அணிகளுக்கான ஆசிய கோப்பை கால்பந்து, 2027, மார்ச் 31, ஏப்ரல் 17 வரை நடக்க உள்ளது. இதற்கான தகுதிச்சுற்றில் இந்திய அணி ‘ஈ’ பிரிவில் இடம் பெற்றிருந்தது.
முதல் போட்டியில் ஈராக் (14–0), அடுத்து சிரியாவை (2–0) வென்றது இந்தியா. அடுத்து மூன்றாவது, கடைசி போட்டியில் இந்தியா, மலேசிய அணிகள் மோதின. ஏற்கனவே இரு அணிகளும் தலா 6 புள்ளியுடன் இருந்தன. இப்போட்டியில் வெல்லும் அணி, ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெறலாம் என்ற நிலையில், இந்திய அணிக்கு ரெடிமா தேவி, 28 வது நிமிடம் கோல் அடித்தார்.
இரண்டாவது பாதியில் இந்திய அணியின் பிரித்திகா (50), அனுஷ்கா (56), நிதி குமார் (86) என மூவரும் அடுத்தடுத்து கோல் அடித்தனர்.
முடிவில் இந்திய அணி 4–0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
மூன்று போட்டியிலும் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி, 9 புள்ளியுடன் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து, தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆசிய கோப்பை தொடருக்கு தகுதி பெற்றது. கடந்த 2025 தொடரில் இந்திய அணி, காலிறுதியுடன் திரும்பியது.