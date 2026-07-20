மெஸ்ஸி 'மேஜிக்' எங்கே

ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:23 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:23 PM
நியூ ஜெர்சி: உலக கோப்பை கால்பந்தில் இருந்து கண்ணீருடன் விடைபெற்றார் மெஸ்ஸி.
அர்ஜென்டினா அணி கேப்டன் மெஸ்ஸி 39. உலக கோப்பை தொடருக்கு முன் தொடை பின் பகுதி காயத்தால் அவதிப்பட்டார். இவர் போட்டிகளில் பங்கேற்பது சந்தேகமாக இருந்தது. எனினும் தேசத்திற்காக மன உறுதியுடன் களமிறங்கிய இவர் முதல் போட்டியில், அல்ஜீரியாவுக்கு எதிராக 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்து அசத்தலான துவக்கம் கண்டார்.
தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட இவர், இத்தொடரில் ஒட்டுமொத்தமாக 8 கோல் அடித்தார். சக வீரர்கள் கோல் அடிக்க 4 முறை உதவினார். தவிர அர்ஜென்டினா அணி அடித்த 19 கோலில், 12ல் இவருக்கு பங்குள்ளது. பலமுறை ஆட்டநாயகன் விருதையும் தட்டிச் சென்றார். பைனலில் மட்டும் இவரது 'மேஜிக்' ஆட்டத்தை காண முடியவில்லை.
நழுவிய விருது
இருப்பினும், மெஸ்ஸிக்கு, சிறந்த வீரருக்கான 'கோல்டன் பால்' விருது கிடைக்கும் என நம்பப்பட்டது. மாறாக இத்தொடர் முழுவதும் ஒரு கோல் கூட அடிக்காத, எந்த ஒரு 'அசிஸ்ட்டும்' செய்யாத, ஸ்பெயின் அணி கேப்டன் ரோட்ரிக்கு, விருது வழங்கப்பட்டது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
இருப்பினும் ஸ்பெயின் அணியை திறம்பட வழிநடத்திய தலைமைப் பண்பு, மத்திய களத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு, அணிக்கு சாம்பியன் பட்டம் வென்று தர உதவியதற்காக 'பிபா', ரோட்ரிக்கு விருது தந்ததாக பாராட்டியது.
இருப்பினும், கோப்பை கைநழுவிய ஏமாற்றத்தில் மைதானத்தில் அமர்ந்த மெஸ்ஸி, கண்ணீர் விட்டு அழுதார். ரசிகர்களை சோகத்துடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். இது கால்பந்து ரசிகர்களின் இதயங்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. பின் போட்டிக்கு பிந்தைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பங்கேற்காமல், சக வீரர்களுடன் மைதானத்தை விட்டு, பின் பகுதியாக வெளியேறி, பஸ்சில் கிளம்பினார். இதற்காக அர்ஜென்டினா அணிக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
அனைவருக்கும் நன்றி
வீரர்கள் 'டிரசிங் ரூமில்' மெஸ்ஸி கூறுகையில்,'' நமது இத்தனை ஆண்டு கால பயணம் என்பது வெறும் பட்டங்கள் வெல்வது மட்டுமல்ல. நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து அன்றாட நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வது, போட்டியில் பங்கேற்பது, வெற்றிகளை கொண்டாடுவது, கடினமான நேரங்களில் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆறுதல் தருவது என அனைத்தும் சேர்ந்தது தான் நமது பயணம்.
அர்ஜென்டினா அணியினர் ஒரு குடும்பமாக இருப்பதை உறுதி செய்ய தினமும் போராடிய சக வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் என அனைவருக்கும் நன்றி. நாம் ஏற்கனவே வரலாறு படைத்து விட்டோம். அதை யாராலும் அழிக்க முடியாது, மறக்க முடியாது,'' என்றார்.