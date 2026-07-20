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அர்ஜென்டினா, ஸ்பெயின் வீரர்கள் மோதல் * மைதானத்தில் அடிதடி

அர்ஜென்டினா, ஸ்பெயின் வீரர்கள் மோதல் * மைதானத்தில் அடிதடி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:21 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:21 PM

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நியூ ஜெர்சி: உலக கோப்பை போட்டி முடிந்ததும் அர்ஜென்டினா, ஸ்பெயின் வீரர்கள் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது.

அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடாவில் உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடந்தது. நியூ ஜெர்சியின் மெட் லைப் மைதானத்தில் நடந்த பைனலில் நடப்பு சாம்பியனாக களமிறங்கிய அர்ஜென்டினா, ஸ்பெயின் அணியை சந்தித்தது.

உலகின் 'நம்பர்-1', 'நம்பர்-2' அணிகள் மோதியதால் ஆட்டத்தில் அனல் பறக்கும் என நம்பப்பட்டது. மாறாக, அர்ஜென்டினா அணியினருக்கு, ஸ்பெயின் வீரர்களில் தாக்குதலை சமாளிப்பதற்கே நேரம் போதவில்லை. முடிவில் பெர்ரான் டோரஸ் ஒரு கோல் அடிக்க, ஸ்பெயின் அணி 1-0 என வெற்றி பெற்று, இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் (2010, 2026) ஆனது.

இந்த உற்சாகத்தில் ஸ்பெயின் அணி வீரர்கள் மைதானத்தில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது தோல்வி விரக்தியில் நின்றிருந்த அர்ஜென்டினா வீரர்களுடன் மோதல் ஏற்பட்டது.

அர்ஜென்டினா வீரர் லியாண்ட்ரோ பரதேஸ், எரிக் கார்சியா கழுத்தை பிடித்து கீழே தள்ளினார். இதைப் பார்த்த ஸ்பெயின் வீரர் காவி, ஓடி வந்து பரதேஸ் முதுகில் இடித்து தள்ளினார். இதனால் கோபமடைந்த பரதேஸ், சக அர்ஜென்டினா வீரர்கள் காவியை பிடித்து தள்ளி, மேல் அணிந்திருந்த 'பிபா' மாற்று வீரருக்கான ஜெர்சியை கிழித்தனர்.

இரு அணி வீரர்களுக்கு இடையிலான மோதல் மோசமான நிலைக்கு செல்வதை பார்த்த அர்ஜென்டினா பயிற்சியாளர் ஸ்கலோனி ஓடி வந்து வீரர்களை சமாதானம் செய்தார்.

கார்சியா கழுத்தை பிடித்ததால், பரதேஸிற்கு, 'ரெப்ரி' உடனடியாக 'ரெட் கார்டு' காண்பித்ததாக செய்தி வெளியாகின. எனினும் இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

இரு அணியினரும் ஒரு பக்கம் முட்டி மோதிக் கொண்டிருக்க, அருகில் இருந்த லமின் யமால், நிதனாமாக மண்டியிட்டு, இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார்.

இளமை ராசி

உலக கோப்பை கால்பந்து பைனலில் விளையாடிய 'டீன் ஏஜ்' வீரர்கள் அனைவரும், தங்கள் அணிக்கு கோப்பை வென்று தந்தனர். இந்த ராசி மீண்டும் பலித்தது.

* கடந்த 1958ல் பிரேசில் அணிக்காக 17 வயது பீலே பைனலில் களமிறங்கினார். 2 கோல் அடித்து கைகொடுக்க, பிரேசில் சாம்பியன் ஆனது.

* 1982 தொடர் பைனலில், இத்தாலி அணிக்காக 19 வயது பெர்கோமி, தற்காப்பு வீரராக மிரட்டினார். இதில் இத்தாலி அணி கோப்பை வென்றது.

* 2018ல் பிரான்ஸ் அணிக்காக 19 வயதில் பைனலில் பங்கேற்றார் எம்பாப்வே. ஒரு கோல் அடித்து உதவ, பிரான்ஸ் சாம்பியன் ஆனது.

* தற்போது, 2026, பைனலில் ஸ்பெயின் அணியில் லமின் யமால், குர்பாசி என இரண்டு 19 வயது வீரர்கள் களமிறங்கினர். 'டீன் ஏஜ்' ராசி தொடர, ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் ஆனது.

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