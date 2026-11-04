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டெனிரிபே: ஸ்பெயினில் கிளப் அணிகளுக்கான ‘லா லிகா 2’ கால்பந்து தொடர் நடக்கிறது. இதில் அண்டோரா, டெனிரிபே அணிகள் மோதிய போட்டி, டெனிரிபே மைதானத்தில் நடந்தது. போட்டி 2–2 என சம நிலையில் இருந்தது. இரண்டாவது பாதியின் ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் (90+7 வது நிமிடம்) சக வீரர் அடித்த பந்தை, மைதானத்தில் மையப்பகுதியில், முன்னோக்கி சென்று வாங்க முற்பட்டார் டெனிரிபே வீரர் ஜீசஸ் டி மிகுயல், 30.
இதைத் தடுக்க பாய்ந்து வந்த அண்டோரா கோல்கீப்பர் ஜீசஸ் ஓவனோ, வலது காலால், டி மிகுயல் நெஞ்சு பகுதியில் மோதினார். டி மிகுயல் மைதானத்தில் சுருண்டு விழுந்தார். உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டார். பின் இவர் மரணம் அடைந்தார். இது கால்பந்து அரங்கில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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களத்தில் கோல்கீப்பர் மோதியதால் கால்பந்து வீரர் மரணம்
களத்தில் கோல்கீப்பர் மோதியதால் கால்பந்து வீரர் மரணம்
ADDED : நவ 04, 2026 03:20 PM
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டெனிரிபே: ஸ்பெயினில் கிளப் அணிகளுக்கான ‘லா லிகா 2’ கால்பந்து தொடர் நடக்கிறது. இதில் அண்டோரா, டெனிரிபே அணிகள் மோதிய போட்டி, டெனிரிபே மைதானத்தில் நடந்தது. போட்டி 2–2 என சம நிலையில் இருந்தது. இரண்டாவது பாதியின் ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் (90+7 வது நிமிடம்) சக வீரர் அடித்த பந்தை, மைதானத்தில் மையப்பகுதியில், முன்னோக்கி சென்று வாங்க முற்பட்டார் டெனிரிபே வீரர் ஜீசஸ் டி மிகுயல், 30.
இதைத் தடுக்க பாய்ந்து வந்த அண்டோரா கோல்கீப்பர் ஜீசஸ் ஓவனோ, வலது காலால், டி மிகுயல் நெஞ்சு பகுதியில் மோதினார். டி மிகுயல் மைதானத்தில் சுருண்டு விழுந்தார். உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டார். பின் இவர் மரணம் அடைந்தார். இது கால்பந்து அரங்கில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.