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'ஜனநாயகன்' பெர்ரான் டோரஸ்

'ஜனநாயகன்' பெர்ரான் டோரஸ்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:26 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:26 PM

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நியூ ஜெர்சி: ஸ்பெயின் மக்கள் கொண்டாடும் நாயகனாக உருவெடுத்துள்ளார் முன்கள வீரர் பெர்ரான் டோரஸ், 26. தனது ஒரே கோல் மூலம், அணிக்கு உலக கோப்பை பெற்று தந்துள்ளார். இம்முறை 8 போட்டியில் பங்கேற்ற இவர், ஒரு கோல், ஒரு 'அசிஸ்ட்' செய்துள்ளார்.

இவர் கூறுகையில்,''உண்மையாக சொன்னால், கோல் அடித்ததை நம்ப முடியவில்லை. என்னை நோக்கி, பந்து வந்ததை பார்த்தேன். ஸ்பெயின் மக்கள் துணையுடன் 'பவர்புல்' ஷாட் அடித்தேன். அது கோலாக மாறியது. ஸ்பெயினின் சுமார் 4.7 கோடி மக்கள் அடித்த கோலாக கருதுகிறேன். பைனலில் எங்களுக்கு தான் வெற்றி என விதி ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறது. இதை நினைத்தால் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.

உலக கோப்பை தொடரின் போது கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டேன். இதற்கு பைனலில் பதிலடி கொடுத்துள்ளேன். எனக்கு பலத்தை கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி. தகுதியானவர்களுக்கு தான் கடவுளின் கருணை கிடைக்கும். பைனல் என்பது மின்னல் வேக ஓட்டம் அல்ல; மாரத்தான் போன்றது. களத்தில் நீண்ட நேரம் போராட வேண்டும்.

எதிரணியில் மெஸ்ஸி போன்ற நட்சத்திர வீரர் இருக்கும் போது, பதட்டம் அதிகரிக்கும். நாங்கள் எங்களது 'ஸ்டைலில்' விளையாடி வெற்றி பெற்றோம். எங்களது திறமையை உலகிற்கு நிரூபித்துள்ளோம்,''என்றார்.

ஸ்பெயின் பயிற்சியாளர் லுாயிஸ் டி லா புயன்டே கூறுகையில்,''வரலாற்று பக்கத்தில் இடம் பிடித்துவிட்டார் டோரஸ். இவர், கோல் அடித்ததில் மகிழ்ச்சி,''என்றார்.

அர்ஜென்டினா பயிற்சியாளர் லயோனல் ஸ்கலோனி கூறுகையில்,''உலக கோப்பை பைனலில் தோற்றது கவலையாக இருக்கிறது. இருப்பினும் அர்ஜென்டினா வீரர்களை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன். ஸ்பெயின் அணி எங்களைவிட சிறப்பாக விளையாடியது,''என்றார்.

இந்தியாவில் ஆரம்பம்

பெர்ரான் டோரசின் வெற்றிப் பயணம் இந்திய மண்ணில் இருந்து துவங்கியது. அசாமின் கவுகாத்தியில் 2017ல் 'பிபா' 17 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலக கோப்பை 'ரவுண்ட்-16' மோதல் நடந்தது. இதில் ஸ்பெயின், பிரான்ஸ் அணிகள் மோதின. ஸ்பெயின் துவக்க 'லெவனில்' 17 வயது இளம் வீரராக டோரஸ் இடம் பெற்றிருந்தார். பிரான்ஸ் அணிக்கு லென்னி பின்டர் முதல் கோல் அடித்ததார். பின் டோரஸ் 'அசிஸ்ட்' செய்ய, ஜுவான் மிராண்டா ஒரு கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து கேப்டன் ஏபெல் ருயிஸ் ஒரு கோல் அடிக்க, ஸ்பெயின் அணி 2-1 என வென்று, காலிறுதிக்கு முன்னேறியது. இப்போட்டியில் டோரஸ் கோல் அடிக்காத போதும், இவரது 'அசிஸ்ட்' வெற்றிக்கு உதவியது. சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு பின் அருமையான கோல் மூலம் ஸ்பெயின் அணியின் உலக கோப்பை கனவை நனவாக்கியுள்ளார்.

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