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19 வயதில் 8 கோப்பை * லமின் யமால் அசத்தல்

19 வயதில் 8 கோப்பை * லமின் யமால் அசத்தல்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:19 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 11:19 PM

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மாட்ரிட்: ஸ்பெயின் அணி இளம் வீரர் லமின் யமால் 19. கால்பந்து அரங்கில் இளம் புயலாக கலக்கி வருகிறார்.

கடந்த 2007ல் பார்சிலோனா அணி சார்பில் 'போட்டோ ஷூட்' நிகழ்வு நடந்தது. இதில் அப்போதைய 19 வயது நட்சத்திர வீரர் மெஸ்ஸி பங்கேற்றார். இவரும், குழந்தை லமின் யமால் இணைந்து எடுத்த போட்டோ 'வைரல்' ஆனது.

லமின் யமால் தனது 15 வயதில் (2023) பார்சிலோனா அணியில் இணைந்தார். கடந்த 2024 யூரோ கோப்பை தொடரில் ஸ்பெயின் அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல, தனது 17 வயதில் கைகொடுத்தார்.

தவிர மூன்று லா லிகா (2022-23 முதல் 2025-26) கோப்பை வெல்ல உதவினார். சூப்பர் கோபா தொடரில் (2025, 2026) 2, கோபா டேல் ரே (2024-25) என பல கோப்பை வெல்ல முக்கிய காரணமாக இருந்தார்.

தற்போது, 19 ஆண்டுக்குப் பின், 19 வயது வீரராக வளர்ந்த லமின் யமால், உலக கோப்பை கால்பந்து பைனலில், அர்ஜென்டினாவின் மெஸ்ஸியை எதிர்த்து, சிறப்பாக செயல்பட்டு, ஸ்பெயின் சாம்பியன் ஆக உதவினார். தனது 19 வயதில் இதுவரை முக்கிய தொடர்களில் 8 முறை கோப்பை வென்றுள்ளார் லமின் யமால்.

நம்பகமானவர்

இவரது முழு பெயர் லமின் யமால் நஸ்ரவுய் எபானா. இதில் நஸ்ரவுய், எபானா என்பது தந்தை, தாயின் குடும்ப பெயர். லமின் யமால் என்பது இவர், பிறப்பதற்கு முன் நிதி நெருக்கடியில் இருந்த அவரது குடும்பத்தினருக்கு உதவிய இரு குடும்ப நண்பர்கள் பெயராம். அரபு மொழியில் லமின் என்றால் நம்பகமானவர் என்றும், யமால் என்றால் அழகு அல்லது கருணை கொண்டவர் என அர்த்தம்.

பார்சிலோனாவில் இருந்து 40 கி.மீ., துாரத்தில் உள்ள மட்டாரோ, இவரது சொந்த ஊர். இதன் அஞ்சல் குறியீடு 3-0-4. இதனால், கோல் அடித்ததும், இந்த எண்களை குறிக்கும் வகையில் 'சைகை' செய்வதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார் லமின்.

40 கோல்

பார்சிலோனா அணிக்காக இதுவரை 40 கோல் அடித்துள்ளார். 110 ஆண்டு அணியின் வரலாற்றில் இளம் வயதில் அதிக கோல் அடித்த வீரராக திகழ்கிறார்.

* 19 வயது 6 நாள் மட்டும் ஆன நிலையில், உலக கோப்பை, யூரோ கோப்பை வென்ற இளம் வீரர் என சாதனை படைத்துள்ளார்.

'குட்டி' யமால் குறும்பு

லமின் யமாலின் குட்டி தம்பி கெய்ன் யமால், ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளார். லமின் தாயார் மறுமணம் செய்த பின், 2022ல் பிறந்தவர். 3 வயதுடைய கெய்ன், நியூ ஜெர்சி மைதானத்திலும் தனது குறும்புத்தனத்தை வெளிப்படுத்தினார். தனது அண்ணனுடன் சேர்ந்து உலக கோப்பை வெற்றியை கொண்டாடினர். பாதுகாவலர்கள் தொப்பியை அணிவது, கால்பந்து வலைத் துண்டினை எறிவது, சக சிறுவர்களுடன் இணைந்து பந்தை உதைப்பது என கலக்கினார்.

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