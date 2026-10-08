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கொல்கட்டா: சர்வதேச நட்பு கால்பந்து போட்டியில் இந்திய பெண்கள் அணி 0–4 என, ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்தது.
இந்தியா வந்துள்ள ரஷ்ய பெண்கள் கால்பந்து அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட சர்வதேச நட்பு கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்கிறது. நேற்று, முதல் போட்டி கொல்கட்டாவில் உள்ள கிஷோர் பாரதி கிரீரங்கன் மைதானத்தில் நடந்தது. இது, கொல்கட்டாவில் நடந்த சீனியர் இந்திய பெண்கள் அணிக்கான முதல் சர்வதேச போட்டியானது. இந்திய அணியில் மாலதி, பேபிசனா தேவி அறிமுகமாகினர்.
இப்போட்டியில் ஏமாற்றிய இந்திய அணி 0–4 என தோல்வியடைந்தது. ரஷ்ய அணிக்கு இயானா ஷெய்னா (41வது நிமிடம்), கிரா பெதுகோவா (60, 65வது), இயானா ஸ்விஸ்துனோவா (81வது) கைகொடுத்தனர்.
இவ்விரு அணிகள் மோதும் 2வது போட்டி வரும் அக். 11ல் கொல்கட்டாவில் நடக்கவுள்ளது.
/செய்திகள்/விளையாட்டு/கால்பந்து/நட்பு கால்பந்து: இந்தியா தோல்வி
UPDATED : அக் 08, 2026 09:43 PM
ADDED : அக் 08, 2026 09:14 PM
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கொல்கட்டா: சர்வதேச நட்பு கால்பந்து போட்டியில் இந்திய பெண்கள் அணி 0–4 என, ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்தது.
இந்தியா வந்துள்ள ரஷ்ய பெண்கள் கால்பந்து அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட சர்வதேச நட்பு கால்பந்து தொடரில் பங்கேற்கிறது. நேற்று, முதல் போட்டி கொல்கட்டாவில் உள்ள கிஷோர் பாரதி கிரீரங்கன் மைதானத்தில் நடந்தது. இது, கொல்கட்டாவில் நடந்த சீனியர் இந்திய பெண்கள் அணிக்கான முதல் சர்வதேச போட்டியானது. இந்திய அணியில் மாலதி, பேபிசனா தேவி அறிமுகமாகினர்.
இப்போட்டியில் ஏமாற்றிய இந்திய அணி 0–4 என தோல்வியடைந்தது. ரஷ்ய அணிக்கு இயானா ஷெய்னா (41வது நிமிடம்), கிரா பெதுகோவா (60, 65வது), இயானா ஸ்விஸ்துனோவா (81வது) கைகொடுத்தனர்.
இவ்விரு அணிகள் மோதும் 2வது போட்டி வரும் அக். 11ல் கொல்கட்டாவில் நடக்கவுள்ளது.