இந்தியா–ரஷ்யா மோதல்! பெண்கள் நட்பு கால்பந்தில்

UPDATED : அக் 07, 2026 09:41 PM
ADDED : அக் 07, 2026 08:24 PM
கொல்கட்டா: நட்பு கால்பந்து போட்டியில் இந்தியா, ரஷ்ய பெண்கள் அணிகள் மோதுகின்றன.
இந்தியா வந்துள்ள உலகின் ‘நம்பர்–27’ ரஷ்ய பெண்கள் கால்பந்து அணி, இரண்டு போட்டிகள் (அக். 8, 11) கொண்ட சர்வதேச நட்பு தொடரில் பங்கேற்கிறது. இப்போட்டிகள் கொல்கட்டாவில் உள்ள கிஷோர் பாரதி கிரீரங்கன் மைதானத்தில் நடக்கிறது. இதன்மூலம் கொல்கட்டாவில் முதல் முறையாக சீனியர் பெண்களுக்கான சர்வதேச போட்டி நடக்கவுள்ளது.
உலகின் ‘நம்பர்–69’ இந்திய அணியில் இடம் பெற்றுள்ள வீராங்கனைகளின் சராசரி வயது 23 ஆக உள்ளது. அனுபவ வீராங்கனைகளான கோல்கீப்பர் நந்தினி, சிபானி தேவி ஆகியோருடன் காயத்தில் இருந்து மீண்ட ரேணு இடம் பெற்றுள்ளார். லிண்டா கோம் செர்டோ, மாளவிகா ஆகியோரும் இந்த அணியில் உள்ளனர்.
சர்வதேச அரங்கில் இவ்விரு அணிகள் 3வது முறையாக மோத உள்ளன. முன்னதாக விளையாடிய 2 போட்டியிலும் (2021ல் 8–0, 2025ல் 2–0) ரஷ்யா வெற்றி பெற்றது. இது, கடந்த ஜூன் மாதம் தெற்காசிய கால்பந்து தொடரில் கோப்பை வென்ற பின் இந்திய அணி பங்கேற்கும் முதல் சர்வதேச போட்டி. இம்முறை சொந்த மண்ணில் விளையாடும் இந்திய அணி, முழுத்திறமையை வெளிப்படுத்தினால் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக முதல் வெற்றியை பதிவு செய்யலாம்.