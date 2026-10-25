‘பிபா’ உலக கோப்பை யூத் கால்பந்தில் இந்தியா முதல் வெற்றி
‘பிபா’ உலக கோப்பை யூத் கால்பந்தில் இந்தியா முதல் வெற்றி
ADDED : அக் 25, 2026 02:36 PM
பாகு: சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு (‘பிபா’) சார்பில் முதன் முறையாக 15 வயதுக்கு உட்பட்ட அணிகள் பங்கேற்கும் உலக கோப்பை கால்பந்து நடத்தப்படுகிறது. அஜர்பெய்ஜானில் நேற்று துவங்கிய இத்தொடரில் உலகின் 211 அணிகள், 32 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடக்கின்றன.
லீக் சுற்று முடிவில் வெளியேறுவது, ‘நாக் அவுட்’ முறை போல இல்லாமல், அனைத்து அணிகளும் தொடரின் கடைசி வரை போட்டியில் பங்கேற்கும். ஒவ்வொரு பிரிவில் பெறும் இடத்துக்கு ஏற்ப, அடுத்த கட்ட போட்டிகள் நடக்கும்.
அதாவது 32 பிரிவிலும் முதலிடம் பெற்ற அணிகள் தனியாக மோதும். இதில் வெல்லும் அணி சாம்பியன் ஆகலாம். இதேபோல, ஒவ்வொரு பிரிவிலும் அடுத்தடுத்த இடம் பெறும் அணிகள் தனித்தனியாக விளையாடும்.
தலா 20+20 நிமிடம் என 40 நிமிடம் கொண்ட இப்போட்டியில், ஒவ்வொரு அணியிலும் தலா 8 பேர் விளையாடுவர். மைதான அளவு குறைக்கப்பட்டு இருக்கும்.
‘கே’ பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள இந்திய அணி, நேற்று தனது முதல் போட்டியில் லாவோசை எதிர்கொண்டது. இதில் இந்திய அணி 4–2 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இந்தியா சார்பில் லால்ரெம்ருவாட்பெலா (11, 31), மெக்டோன்னிஸ் (7), சவுமோஜித் (33) கோல் அடித்தனர்.