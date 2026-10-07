வெற்றியுடன் விடைபெற்றார் மெஸ்ஸி: கடைசி போட்டியில் கலக்கல்
வெற்றியுடன் விடைபெற்றார் மெஸ்ஸி: கடைசி போட்டியில் கலக்கல்
UPDATED : அக் 07, 2026 07:35 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:18 PM
பியுனஸ் ஏர்ஸ்: சர்வதேச கால்பந்தில் இருந்து வெற்றியுடன் விடைபெற்றார் அர்ஜென்டினாவின் மெஸ்ஸி.
அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி கேப்டனாக இருந்தவர் லயோனல் மெஸ்ஸி 39. கடந்த 2005–06ல் அறிமுகம் ஆனார். தொடர்ந்து ஆறாவது முறையாக உலக கோப்பை தொடரில் பங்கேற்ற முதல் வீரர் என (2026, அமெரிக்கா) சாதனை படைத்துள்ளார். கடந்த 2022ல் அர்ஜென்டினா மூன்றாவது முறையாக உலக கோப்பை வெல்ல (1978, 1986, 2022) கைகொடுத்தார்.
சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் நடந்த உலக கோப்பை தொடரில், அர்ஜென்டினா அணியை பைனலுக்கு கொண்டு சென்ற மெஸ்ஸி, சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக கடந்த ஆக. 31ல் அறிவித்தார்.
இவரை கவுரவிக்கும் வகையில், அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கத்தின் சார்பில், சொந்தமண்ணில் கடைசி போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதன் படி பியுனஸ் ஏர்சில் உள்ள மோனுமென்டல் மைதானத்தில், உலகின் ‘நம்பர்–2’ அர்ஜென்டினா, 89 வது இடத்திலுள்ள பெனின் அணிகள் நட்பு போட்டியில் மோதின.
போட்டி நிறுத்தம்
போட்டி துவங்கிய 10 வது நிமிடம் ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது. அர்ஜென்டினா கேப்டனாக களமிறங்கிய மெஸ்ஸி கவுரவிக்கப்பட்டார். சக, எதிரணி வீரர்கள் வாழ்த்து தெரிவிக்க, மைதான ரசிகர்கள் எழுந்து நின்று மரியாதை செய்தனர்.
அடுத்து 48 வது நிமிடத்தில் மெஸ்ஸி கொடுத்த பந்தை பெற்ற ஒடமெண்டி, கோலாக மாற்றினார். 61 வது நிமிடம் மீண்டும் உதவிய மெஸ்ஸி, நிகோ கோல் கைகொடுத்தார். 71வது நிமிடம் அர்ஜென்டினா அணிக்கு ‘பெனால்டி’ வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதை துல்லியமாக பயன்படுத்திய மெஸ்ஸி, சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் அர்ஜென்டினா அணிக்காக, தனது கடைசி கோல் அடித்தார். முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 3–0 என வெற்றி பெற்றது.
பின் ஒட்டுமொத்த மைதானமும் எழுந்து நின்று, பயிற்சியாளர் ஸ்கலோனி உட்பட சக வீரர்கள் அனைவரும், மெஸ்ஸிக்கு விடை கொடுத்தனர். எனினும், கிளப் அரங்கில் (மேஜர் லீக் தொடர், அமெரிக்கா) மெஸ்ஸி தொடந்து பங்கேற்கிறார்.
85,000 ரசிகர்கள்
மெஸ்ஸியின் கடைசி போட்டியை காண, 85,000 ரசிகர்கள், பியுனஸ் ஏர்ஸ் மைதானத்தில் திரண்டனர்.
208 போட்டி... 126 கோல்
அர்ஜென்டினா அணிக்காக மொத்தம் 208 போட்டிகளில் பங்கேற்ற மெஸ்ஸி, 126 கோல் அடித்துள்ளார்.
ஸ்பெஷல் ஜெர்சி
கடைசி போட்டியில் பங்கேற்ற மெஸ்ஸி, வழக்கத்துக்கு மாறாக, அகன்ற, நீளமான, நிலநிற பட்டைகள் கொண்ட ஜெர்சி அணிந்திருந்தார். பின்பகுதியில் எண் ‘10’ என தங்க நிறத்தினால் அச்சிடப்பட்டு இருந்தது.
தவிர, அனைத்து காலத்திலும் சிறந்த வீரர் (Greatest of All Time-– GOAT) என்பதை குறிக்கும் வகையில், ஆட்டு கொம்பு இடம் பெற்றிருந்து.
மிகவும் பெருமை
மெஸ்ஸி கூறுகையில்,‘‘ கடந்த 21 ஆண்டுகளாக அர்ஜென்டினா ஜெர்சியை அணிந்தது பெருமையாக இருந்தது. தேசத்தின் வெற்றிக்காக என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் கொடுத்தேன். மீண்டும் எப்போது வேண்டுமானாலும் அணிக்கு திரும்ப தயாராக உள்ளேன். ஏனெனில் அர்ஜென்டினா அணிக்காக விளையாடுவது மிகவும் சிறப்பாக விஷயம். தவிர எனது ஆதரவு எப்போதும் அர்ஜென்டினா அணிக்கு உண்டு. அடுத்து கடினமாக காலம் காத்திருக்கிறது. ஏனெனில் இப்போதுள்ள அணி செய்த சாதனைகளை, மீண்டும் தொடர்வது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல,’’ என்றார்.
டாக்டர் பட்டம்
அர்ஜென்டினா அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்ட மெஸ்ஸியை பெருமைப்படுத்தும் வகையில், பியுனஸ் ஏர்ஸ் பல்கலை சார்பில் அவருக்கு, கவுரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.