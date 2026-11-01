டில்லியிடம் வீழ்ந்தது மும்பை: ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்தில்
டில்லியிடம் வீழ்ந்தது மும்பை: ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்தில்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 08:44 PM
மும்பை: ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து லீக் போட்டியில் மும்பை அணி 2–3 என, டில்லியிடம் தோல்வியடைந்தது.
இந்தியன் சூப்பர் லீக் (ஐ.எஸ்.எல்.,) கால்பந்து 13வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 13 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. நேற்று, மும்பையில் நடந்த லீக் போட்டியில் மும்பை சிட்டி, ஸ்போர்டிங் கிளப் டில்லி அணிகள் மோதின. முகமது அஜ்சல் (6வது நிமிடம்), ஜோதான்புயா (27வது) தலா ஒரு கோல் அடித்து கைகொடுக்க, முதல் பாதி முடிவில் மும்பை அணி 2–0 என முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் எழுச்சி கண்ட டில்லி அணிக்கு கார்லஸ் போர்டெஸ் (73வது நிமிடம்), அக் ஷாத் மெஹ்ரா (90+1வது), ஜுவான் செபாஸ்டியன் பெனா (90+4வது) தலா ஒரு கோல் அடித்து கைகொடுத்தனர். ஆட்டநேர முடிவில் டில்லி அணி 3–2 என்ற கணக்கில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
இதுவரை விளையாடிய 4 போட்டியில், ஒரு வெற்றி, ஒரு ‘டிரா’, 2 தோல்வி என, 4 புள்ளிகளுடன் டில்லி அணி 7வது இடத்துக்கு முன்னேறியது. இரண்டு தோல்வி, இரண்டு ‘டிரா’ என 2 புள்ளிகளுடன் மும்பை அணி 11வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது. முதலிடத்தில் மோகன் பகான் அணி (9 புள்ளி) உள்ளது.