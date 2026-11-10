நைஜீரிய பெண்கள் சாம்பியன்: ‘பிபா’ யூத் உலக கோப்பை கால்பந்தில்
நைஜீரிய பெண்கள் சாம்பியன்: ‘பிபா’ யூத் உலக கோப்பை கால்பந்தில்
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:21 PM
சேல்: ‘பிபா’ யூத் பெண்கள் உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரில் நைஜீரிய அணி சாம்பியன் ஆனது.
மொராக்கோவில், 17 வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்களுக்கான ‘பிபா’ உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடந்தது. 24 அணிகள், 6 பிரிவுகளாக, லீக் சுற்றில் பங்கேற்றன. அரையிறுதியில் நைஜீரிய அணி, 3–1 என பிரேசிலை வீழ்த்தியது. மற்றொரு அரையிறுதியில் ஜப்பான் அணி, ‘பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில்’ 4–1 என, வட கொரியாவை வென்றது.
வடக்கு மொராக்கோவின் சேல் நகரில் நடந்த பைனலில் ஜப்பான், நைஜீரியா மோதின. 39 வது நிமிடத்தில் நைஜீரிய அணிக்கு பாஷிரு, முதல் கோல் அடித்து உதவினார். தொடர்ந்து உமெஜ்ஜியாகு, 47 வது நிமிடம் கோல் அடிக்க, நைஜீரியா 2–0 என முன்னிலை பெற்றது. போட்டியின் கடைசி நேரத்தில் ஜப்பான் சார்பில் இடோ (80 வது) கோல் அடித்து ஆறுதல் தந்தார். முடிவில் 2–1 என வெற்றி பெற்ற நைஜீரிய அணி, முதன் முறையாக சாம்பியன் ஆனது.