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கலக்கல் கால்பந்து பாடல்

கலக்கல் கால்பந்து பாடல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:29 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:29 PM

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கோழிக்கோடு: 'கால்பந்து மூலம் உலகில் அமைதி, ஒற்றுமை ஏற்படுத்த முடியும்' என்ற நோக்கத்துடன் பிரத்யேக பாடல்கள் வெளியிட்டுள்ளார் வசிஷ்ட்.

கால்பந்து போட்டியில் ஆர்வம் கொண்டவர் கேரளாவின், கோழிக்கோடு மலபார் கிறிஸ்டியன் கல்லுாரி வரலாற்று துறை முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் வசிஷ்ட். இவர் எழுதிய பாடல், சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பான 'பிபா' இதழில் வெளியாகியுள்ளது.

இதன் அடிப்படையில் அர்ஜென்டினா ஜாம்பவான் மாரடோனா, தற்போதைய நட்சத்திரம் மெஸ்ஸி பற்றி இரு பாடல்கள் வெளியிட்டுள்ளார். இவரது மாணவர்கள் சாய் கிரிதர், சிலு பாத்திமா, இசை அமைத்து பாடியுள்ளனர்.

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