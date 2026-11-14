கால்பந்து: பைனலில் இந்தியா

ADDED : நவ 14, 2026 10:14 PM
தாகா: தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் பைனலுக்கு முன்னேறியது இந்திய அணி. அரையிறுதியில் பூடானை 2–1 என வென்றது.
வங்கதேசத்தில், தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 15வது சீசன் நடக்கிறது. ‘நடப்பு சாம்பியன்’ இந்தியா, வங்கதேசம், இலங்கை, பூடான், மாலத்தீவு, பாகிஸ்தான் என, 6 அணிகள் இரு பிரிவுகளாக லீக் சுற்றில் விளையாடுகின்றன.
நேற்று நடந்த அரையிறுதியில் ‘பி’ பிரிவில் முதலிடம் பிடித்த இந்திய அணி, ‘ஏ’ பிரிவில் இரண்டாவது இடம் பெற்ற பூடானை சந்தித்தது. போட்டியின் 8வது நிமிடத்தில் இந்தியாவின் விஷ்ணு, ஒரு கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து 27 வது நிமிடத்தில் கொன்ஷாம் தன் பங்கிற்கு ஒரு கோல் அடிக்க, முதல் பாதியில் 2–0 என முந்தியது இந்தியா.
இரண்டாவது பாதியில் பூடானின் டாப்தென் (48) ஒரு கோல் அடித்தார். முடிவில் இந்திய அணி 2–1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, 14வது முறையாக இத்தொடரின் பைனலுக்கு முன்னேறியது இந்தியா.