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தெற்காசிய கால்பந்து இந்தியா வெற்றி

தெற்காசிய கால்பந்து இந்தியா வெற்றி

ADDED : நவ 06, 2026 12:34 AM

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ADDED : நவ 06, 2026 12:34 AM

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தாகா: தெற்காசிய கால்பந்து தொடரை இந்திய அணி வெற்றியுடன் துவக்கியது. லீக் போட்டியில் 3–2 என, பாகிஸ்தானை வென்றது.

வங்கதேசத்தில், தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் 15வது சீசன் நடக்கிறது. மொத்தம் 6 அணிகள், 2 பிரிவுகளாக லீக் சுற்றில் பங்கேற்கின்றன. நேற்று நடந்த ‘பி’ பிரிவு லீக் போட்டியில், ‘நடப்பு சாம்பியன்’ இந்திய அணி, பாகிஸ்தானை எதிர்கொண்டது. இதில் இந்திய அணி 3–2 என்ற கோல் கணக்கில் ‘திரில்’ வெற்றி பெற்றது. இந்திய அணிக்கு சுஹைல் அகமது பட் (13, 19வது நிமிடம்), மாங்லென்தாங் கிப்கென் (32வது) கைகொடுத்தனர். பாகிஸ்தான் சார்பில் நஜீப் (90+1வது நிமிடம்), ஆலம்கீர் அலி கான் காஜி (90+4வது) தலா ஒரு கோல் அடித்தனர்.

இந்திய அணி, தனது கடைசி லீக் போட்டியில் (நவ. 11) மாலத்தீவு அணியை சந்திக்கிறது.

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