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ஸ்பெயின் 'வின்னர்' மெரினோ: வெளியேறியது பெல்ஜியம்

ஸ்பெயின் 'வின்னர்' மெரினோ: வெளியேறியது பெல்ஜியம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:03 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:03 PM

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லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: உலக கோப்பை கால்பந்து அரையிறுதிக்கு ஸ்பெயின் அணி முன்னேறியது. காலிறுதியில் ரூயிஸ், மெரினோ தலா ஒரு கோல் அடித்து கைகொடுக்க 2-1 என வெற்றி பெற்றது. பெல்ஜியம் அணி வெளியேறியது.

மெக்சிகோ, கனடா, அமெரிக்காவில், உலக கோப்பை கால்பந்து 23வது சீசன் நடக்கிறது. அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடந்த காலிறுதியில் ஸ்பெயின், பெல்ஜியம் அணிகள் மோதின. இப்போட்டியை காண 70,492 பேர் வந்தனர். பயிற்சியின் போது காயமடைந்த பெல்ஜியம் கேப்டன் யூரி டீலெமன்ஸ், இப்போட்டியில் விளையாடவில்லை.

பெல்ஜியம் பதிலடி: ஆட்டத்தின் 30வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயினின் பெட்ரோ போரோ 'பாஸ்' செய்த பந்தில் சகவீரர் டேனி ஆல்மோ கோல் அடிக்க முயற்சித்தார். அப்போது பந்து பெல்ஜியம் கோல்கீப்பர் திபாட் கோர்டோயிஸ் கையில் பட்டு மைதானத்திற்குள் திரும்பியது. அதனை, ஸ்பெயினின் பேபியன் ரூயிஸ் கோலாக மாற்றினார். பின், 35வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயினுக்கு கிடைத்த 'பிரீ கிக்' வாய்ப்பில் லமைன் யமால் அடித்த பந்தை கோர்டோயிஸ் தடுத்தார். ஆட்டத்தின் 40வது நிமிடத்தில் யமால் அடித்த பந்து 'கோல் போஸ்ட்டை' விட்டு விலகிச் சென்றது. பின், 41வது நிமிடத்தில் பெல்ஜியத்தின் திமோதி காஸ்டக்னே துாக்கி அடித்த பந்தை சார்லஸ் டி கெடேலாரே தலையால் முட்டி ஒரு கோல் அடித்தார். முதல் பாதி முடிவு 1-1 என சமநிலையில் இருந்தது.

மெரினோ கோல்: இரண்டாவது பாதியின் 61வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயினின் யமால் அடித்த பந்தை பெல்ஜியம் கோல்கீப்பர் கோர்டோயிஸ் தடுத்தார். பின், 71வது நிமிடத்தில் தசை பிடிப்பு காரணமாக கோர்டோயிஸ் வெளியேறினார். இவருக்கு மாற்றாக வந்த சென்னே லாம்மென்ஸ் கோல்கீப்பராக செயல்பட்டார். ஆட்டத்தின் 88வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயினின் பாவ் குபார்சி கோல் அடிக்க முயற்சித்த பந்து பெல்ஜியம் கோல்கீப்பர் லாம்மென்ஸ் கையில் பட்டு திரும்பியது. அதனை, 86வது நிமிடத்தில் மாற்று வீரராக களமிறங்கிய மைக்கேல் மெரினோ கோலாக மாற்றினார். இதற்கு பெல்ஜியம் அணியினரால் பதிலடி கொடுக்க முடியவில்லை.

ஆட்டநேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது. இதில் (ஜூலை 15, டெக்சாஸ்), பிரான்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது.

16 ஆண்டுகளுக்கு பின்...

ஸ்பெயின் அணி, உலக கோப்பை அரங்கில் 16 ஆண்டுகளுக்கு பின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. கடைசியாக 2010ல் அரையிறுதி வரை சென்ற ஸ்பெயின் அணி, சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. அதன்பின் ஒரு முறை (2014) லீக் சுற்று, 2 முறை (2018, 2022) 'ரவுண்டு-16' சுற்றோடு திரும்பியது.

* ஆறாவது முறையாக காலிறுதியில் விளையாடிய ஸ்பெயின் அணி 2ல் (2010, 2026) வென்றது. நான்கு முறை (1934, 1986, 1994, 2002) தோல்வியை தழுவியது.

650 நிமிடம்

ஸ்பெயின் கோல்கீப்பர் உனாய் சைமனின் 'கிளீன் ஷீட்' சாதனை முடிவுக்கு வந்தது. இம்முறை 3 லீக், ஒரு 'ரவுண்டு-32', ஒரு 'ரவுண்டு-16' என 5 போட்டிகளில் எதிரணியை கோல் அடிக்கவிடாமல் தடுத்தார். இவரது துடிப்பான ஆட்டம் தொடர, காலிறுதியில் 40வது நிமிடம் வரை பெல்ஜியம் அணியினரால் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. 41வது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் சார்பில் ஒரு கோல் பதிவானது.

இதனையடுத்து உலக கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில், தொடர்ச்சியாக நீண்ட நேரம் எதிரணியை கோல் அடிக்கவிடாமல் தடுத்த கோல்கீப்பர் வரிசையில் ஸ்பெயினின் உனாய் சைமன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். இதுவரை 650 நிமிடம் (2022ல் 159, 2026ல் 491 நிமிடம்) தாக்குப் பிடித்துள்ளார்.

முதல் வீரர்

உலக கோப்பை 'நாக்-அவுட்' சுற்றில், மாற்று வீரராக களமிறங்கி 2 முறை வெற்றி கோல் அடித்த முதல் வீரரானார் ஸ்பெயினின் மெரினோ. சமீபத்தில் போர்ச்சுகல் அணிக்கு எதிரான 'ரவுண்டு-16' போட்டியில் மாற்று வீரராக வந்த இவர், ஒரு கோல் (90+1வது நிமிடம்) அடித்து வெற்றிக்கு உதவினார்.

இரண்டாவது இடம்

ஸ்பெயினுக்கு எதிராக களமிறங்கிய ஸ்பெயினின் திபாட் கோர்டோயிஸ், உலக கோப்பை வரலாற்றில் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய கோல்கீப்பர் பட்டியலில் 2வது இடம் பிடித்தார். இதுவரை 21 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். முதலிடத்தில் ஜெர்மனியின் மானுவல் நுாயர் (23 போட்டி) உள்ளார்.

* இம்முறை எதிரணிக்கு 5 கோல் விட்டுக்கொடுத்த கோர்டோயிஸ், 10 கோல் அடிக்கும் வாய்ப்புகளை தடுத்தார்.

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