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புரியாத புதிரா புகாயோ சாகா

புரியாத புதிரா புகாயோ சாகா

ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:39 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:39 PM

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மயாமி: இங்கிலாந்து கால்பந்து அணியின் புதிய 'ஹீரோ'வாக உருவெடுத்துள்ளார் புகாயோ சாகா, 24. தன்னை புறக்கணித்தவர்களுக்கு 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்து பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

மயாமியில் நடந்த 3வது இடத்திற்கான போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி, பிரான்சை வீழ்த்தியது. இதில் சாகா, 3 கோல் அடித்து 'ஹாட்ரிக்' சாதனை படைத்தார். நைஜீரிய வம்சாவளியை சேர்ந்த இவர், லண்டனில் பிறந்தார். இளம் வயதில் கால்பந்து விளையாட்டில் பிரகாசிக்க துவங்கினார். முன்கள வீரராக முத்திரை பதித்தார். இந்த சீசனில் இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் தொடரில், ஆர்செனல் அணிக்காக 20 கோல் அடித்து, கோப்பை வெல்ல உதவினார். இருப்பினும் உலக கோப்பை தொடரில் இவருக்கு முழுமையாக வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை. குதிகால் காயத்தால் இருந்து மீண்ட போதும், இவரது உடற்தகுதியில் பயிற்சியாளர் தாமஸ் டுகெலுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இதன் காரணமாக அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிரான முக்கியமான அரையிறுதியில் சாகாவை களமிறக்கவில்லை. இவருக்கு பதிலாக மோர்கன் ரோஜர்ஸ் வாய்ப்பு பெற்றார். இப்போட்டியில் தோற்ற இங்கிலாந்து, பைனல் வாய்ப்பை இழந்தது.

தவறான முடிவு: பின் மூன்றாவது இடத்திற்கான மோதலில் பிரான்சிற்கு எதிராக சாகா களமிறக்கப்பட்டார். 'ஹாட்ரிக்' கோல் அடித்த இவர், இங்கிலாந்துக்கு வெற்றி தேடித் தந்தார். இவரை அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிராக புறக்கணித்து, பயிற்சியாளர் தாமஸ் டுகெல் தவறு செய்தததாக ரசிகர்கள் விமர்சிக்கின்றனர். நல்ல உடற்தகுதியுடன் இருந்த சாகாவை தேர்வு செய்யாதது புரியாத புதிராக உள்ளது. இவரது திறமையை வீணடித்துவிட்டதாக புலம்புகின்றனர்.

நினைத்து நடக்கவில்லை: இது பற்றி இங்கிலாந்து பயிற்சியாளர் தாமஸ் டுகெல் கூறுகையில்,''அரையிறுதியில் சாகாவை நீக்குவது என்ற கடின முடிவு எடுத்தேன். இவரது திறமை மீது எனக்கு எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. அணியின் முக்கியமான வீரர். உலக கோப்பை தொடரில், எந்த நேரத்திலும் களமிறங்க தயாராக இருந்தார். பிரான்சிற்கு எதிராக அசத்தினார். பயிற்சியாளராக எனக்கு சில பொறுப்புகள் உண்டு. காயத்தில் இருந்து மீண்டு வந்தவர் என்பதால், அவசரப்பட்டு முடிவு எடுக்கவில்லை. ஆரம்பத்தில் சில போட்டிகளில் பங்கேற்றார். ஆனாலும் அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிரான அரையிறுதியில், மார்கன் ரோஜர்ஸ் தான் பொருத்தமானவர் என நினைத்தேன். அவரது வலுவான உடல் அமைப்பு காரணமாக, ஏதாவது அதிசயம் நிகழ்த்துவார் என நம்பினேன். எதிர்பார்த்தது நடக்கவில்லை,''என்றார்.

தீராத வேதனை: இம்முறை உலக கோப்பை தொடரில் 357 நிமிடங்கள் விளையாடிய சாகா, 3 கோல், 3 'அசிஸ்ட்' செய்தார். சராசரியாக 59.5 நிமிடங்களுக்கு ஒரு கோல் அடிக்க காரணமாக இருந்தார். இவருக்கு மாற்றாக களமிறக்கப்பட்ட ரோஜர்ஸ், 337 நிமிடங்கள் விளையாடி, 3 'அசிஸ்ட்' மட்டும் செய்தார்.

சாகா கூறுகையில்,''நல்ல உடற்தகுதியுடன் இருக்கிறேன். உலக கோப்பை தொடரில் அதிக போட்டிகளில் விளையாட ஆர்வமாக இருந்தேன். இனி இதை பற்றி பேசி பயனில்லை. களத்தில் எனது திறமையை நிரூபித்துவிட்டேன். பிரச்னைகளை கடந்து செல்ல வேண்டும். ஒட்டுமொத்தமாக இங்கிலாந்து அணி சிறப்பாக செயல்பட்டது. அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிரான தோல்வி மட்டும் வேதனை அளிக்கிறது,''என்றார்.

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