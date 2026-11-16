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தாகா: வங்கதேச தலைநகர் தாகாவில், தெற்காசிய கால்பந்து 15வது சீசன் நடக்கிறது. இன்று நடக்கவுள்ள பைனலில் ‘நடப்பு சாம்பியன்’ இந்திய அணி, பாகிஸ்தானை சந்திக்கிறது. இவ்விரு அணிகள் தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் பைனலில் முதல் முறையாக விளையாடுகின்றன. இம்முறை லீக் சுற்றில் பாகிஸ்தானை வென்ற உற்சாகத்தில் இந்திய அணி உள்ளது. சுஹைல் அகமது பாட் (3 கோல்), சிங்லென்சனா சிங் கோன்ஷாம் (1), மாங்லென்தாங் கிப்கென் (1), விஷ்ணு (1), மீண்டும் கைகொடுத்தால் இந்திய அணி சுலப வெற்றி பெறலாம்.
இன்றைய பைனலில் இந்திய வீரர்கள் அசத்தினால், 10வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றலாம். முன்னதாக 13 முறை பைனலுக்கு முன்னேறிய இந்தியா, 9 முறை (1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021, 2023) கோப்பை வென்றது.
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கோப்பை வெல்லுமா இந்தியா: இன்று தெற்காசிய கால்பந்து பைனல்
கோப்பை வெல்லுமா இந்தியா: இன்று தெற்காசிய கால்பந்து பைனல்
UPDATED : நவ 17, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 16, 2026 09:04 PM
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தாகா: வங்கதேச தலைநகர் தாகாவில், தெற்காசிய கால்பந்து 15வது சீசன் நடக்கிறது. இன்று நடக்கவுள்ள பைனலில் ‘நடப்பு சாம்பியன்’ இந்திய அணி, பாகிஸ்தானை சந்திக்கிறது. இவ்விரு அணிகள் தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் பைனலில் முதல் முறையாக விளையாடுகின்றன. இம்முறை லீக் சுற்றில் பாகிஸ்தானை வென்ற உற்சாகத்தில் இந்திய அணி உள்ளது. சுஹைல் அகமது பாட் (3 கோல்), சிங்லென்சனா சிங் கோன்ஷாம் (1), மாங்லென்தாங் கிப்கென் (1), விஷ்ணு (1), மீண்டும் கைகொடுத்தால் இந்திய அணி சுலப வெற்றி பெறலாம்.
இன்றைய பைனலில் இந்திய வீரர்கள் அசத்தினால், 10வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றலாம். முன்னதாக 13 முறை பைனலுக்கு முன்னேறிய இந்தியா, 9 முறை (1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021, 2023) கோப்பை வென்றது.